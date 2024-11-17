特朗普班底｜防長人選被指控性侵　美媒爆付掩口費　辯稱對方主動

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的內閣提名人選屢爆出爭議，其中獲國防部長提名的前霍士新聞主持赫格塞思（Pete Hegseth）遭指控性侵，《華盛頓郵報》11月16日指，收到兩份文件，其中對當時事件細節有不同表述。



其中一份是自稱是受害人朋友向特朗普過渡團隊發出的備忘錄，指受害人因收受掩口費，不得不保密；另一份備忘錄則來自赫格塞思的律師Timothy Parlatore，指是受害人有意接近已喝醉酒的赫格塞思，意圖不軌。

左圖：2024年11月5日，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）出席在美國密歇根州舉行的競選集會。（Reuters）右圖：2016年12月15日，美國紐約特朗普大樓大廳，霍士新聞（Fox News）評論員赫格塞思（Pete Hegseth）在等待自動扶手電梯時，看着各媒體記者。（Reuters）

特朗普過渡團隊收到的備忘錄中，內容包括指控赫格塞思2017年10月7日在酒店中強姦受害人。受害人在事發4日後報案，警方指已展開調查，但檢方未提出檢控。

赫格塞思的律師Timothy Parlatore表示原因在於赫格塞思被受害人威脅要在2020年起訴他，不得不支付一筆掩口費並簽署保密協議。

特朗普過渡團隊表示，赫格塞思否認所有指控，他也未有遭檢控，期待他順利就任美國防長。

報道又引述一份備忘錄顯示，受害人當時的任務旨在確保赫格塞思回到自己房間，並讓他在翌日早晨離開酒店前往機場。

文件指，受害人當晚收到其他人的簡訊前往赫格塞思房間，之後便「什麼都不記得」，並在第二日「對前一天晚上被強姦的記憶模糊，然後非常驚慌」，後經檢測後被證明受到強姦。

律師團隊：對方主動

Timothy Parlatore則引述目擊者指，事發當時赫格塞思「明顯喝醉」，但受害人並未喝醉，表示閉路電視拍下二人「手挽手」走入赫格塞思的房間，受害人「主動發起性行為的邀請」。

備忘錄還指出，受害人與丈夫還在事後僱用律師，確保赫格塞思會受罰。Timothy Parlatore還補充指，事發2年後，受害人決定起訴赫格塞思，但雙方半年後簽署保密協議。

2017年4月6日，美國華盛頓，圖為時任美國總統特朗普接受時為霍士新聞主持赫格塞思（Pete Hegseth）的訪問。（Reuters）

時任檢察官Dean Flippo在16日受訪時表示，不記得這些指控，亦未聽說過赫格塞斯這個名字。

特朗普近日連番提名數人進入內閣，13日獲任命的共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長，他當日被曝光曾在當選議員時，涉與未成年者發生性行為與不當用藥遭到調查，隨後在獲提名後數小時，已迅速請辭眾議員一職，以終止國會針對他的調查。