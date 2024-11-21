哈馬斯：加沙戰爭結束前不會同以色列達換囚協議
撰文：聯合早報
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以哈持續激烈交戰，停火談判一直沒有進展。哈馬斯強調，除非加沙戰爭結束，否則哈馬斯不會同以色列達成人質換囚犯的協議。
哈馬斯加沙代理首領哈亞（Khalil al-Hayya）星期三（11月20日）在電視採訪中重申了哈馬斯的停戰立場。他強調：「戰爭不結束就不可能交換戰俘。」
他續指：「如果侵略沒有結束，為什麼抵抗運動，特別是哈馬斯要歸還囚犯（人質）？任何理智或瘋狂的人都不會在戰爭持續時放棄手上的王牌。」
哈亞將談判缺乏進展歸咎於以色列總理內坦亞胡。內坦亞胡週二宣稱，以色列已摧毀哈馬斯的軍事能力，戰爭結束後哈馬斯不會再統治加沙。這一發言似乎表明，他不會接受與哈馬斯停火。
聯合國安理會週三就一項要求在加沙地帶實現「立即、無條件和永久停火」的決議草案進行表決，但由於美國一票否決，決議草案未能通過。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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