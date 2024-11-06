特朗普當選：以色列總理讚「最偉大歸來」　哈馬斯促汲取拜登教訓

美國總統大選2024結果出爐，共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump）取得逾270張選舉人票勝選，以色列領導人對此表示祝賀，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）形容是「史上最偉大歸來」。哈馬斯則呼籲特朗普汲取現任美國總統拜登（Joe Biden）的教訓。



在以色列特拉維夫（Tel Aviv）、耶路撒冷，均出現祝賀特朗普勝選的大型廣告板，並寫上字句「恭喜特朗普，讓以色列偉大！」（Congratulations! Trump, make Israel great!）。

以色列耶路撒冷2024年11月6日出現祝賀特朗普當選的大型廣告板（Reuters）

以色列特拉維夫（Tel Aviv）2024年11月6日出現祝賀特朗普當選的大型廣告板（Reuters）

根據在美國大選前的一個以色列調查，當地66%受訪者希望特朗普當選，僅17%受訪者冀賀錦麗當選，另有17%人表示不知道。

特朗普確定當選後，內塔尼亞胡發聲明恭賀對方，指「你歷史性地重返白宮，為美國提供一個新開始，並對以色列和美國之間的偉大聯盟作出強而有力的新承諾。」他形容是「史上最偉大歸來」。

圖為2024年11月3日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）11月3日到接近黎巴嫩邊境的地區視察。（X@netanyahu截圖）

與以色列敵對、在加沙戰鬥的巴勒斯坦激進組織哈馬斯表示，選舉是美國人民的事情，但呼籲美國停止對以色列的「盲目支持」。

哈馬斯官員表示「我們敦促特朗普從拜登的錯誤中汲取教訓。」