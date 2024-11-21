日本旅客再創新高　僅十個月破3千萬關歷來最快

日本政府觀光局公布，10月份訪日外國遊客331.2萬人次，打破今年7月創下的329.2萬人次紀錄，創下歷史新高。今年首十個月累計3019.3萬旅客人次，亦為自1964年開始統計以來最快突破3000萬的一年。



上月訪日旅客依然由韓國人居首，為73.2萬人次。排在第二至五位的內地、台灣、美國和香港分別有58.3萬、47.9萬、27.9萬及19.9萬人次訪日。

雖然香港、內地等旅客人次都明顯低於7月至8月的暑假高峰，但來自星馬泰的遊客在10月大幅增加，分別由第三季平均每月3萬、2.5萬及4.5萬人次上升至6.9萬、5.5萬及13.2萬，為日本10月的破紀錄旅客人次貢獻不少。

如果用人口百分比計算，10月份香港相當於每1萬人就有264人去日本旅行，冠絕各地。台灣和韓國每1萬人分別有205人及142人訪日，排在第二及第三。緊隨其後的新加坡每1萬人約有116人遊日，澳洲以34人排在第五，是亞洲以外最熱衷於前往日本的國家。

日圓兌港元在9月一度升穿5.5算後再次偏軟，在整個10月反覆回落，今個月更一度跌穿5算水平，令前往日本消費持續有吸引力。雖然日本央行總裁植田和男近日重申了將會繼續加息的方針，但11月正值日本賞紅葉的時候，日本政府觀光局預料遊客將會增加。而12月向來都是旅遊旺季，可望推高日本全年旅客人數。