世界兒童日發文　以色列駐華使館挑釁公眾良知

昨天是世界兒童日，以色列駐華大使館官方公眾號發布了三個帖子，如下：



第一個標題是「今天是世界兒童日」，裏面有孩子的影片，第二個標題卻是「我們不會慶祝世界兒童日」，點開後是兩個孩子的照片，下面配文，「我們不會慶祝世界兒童日，除非Ariel和Kfir Bibas回家……」第三個標題是「我們仍在等待Kfir和Ariel Bibas回家」，配文提到，一歲的Kfir、他五歲的哥哥Ariel，還有他們的父母Shiri和Yarden，當時在家中被綁架，至今仍被在加沙的哈馬斯扣為人質，時間已超過一年。

影片中Kfir Bibas牙牙學語的瞬間、天真無邪的笑聲，和哥哥Ariel的可愛互動，都擊中到人心的柔軟處，能稱之為「人」的人，有誰會願意看到無辜的孩子受苦受難。希望Ariel和Kfir Bibas平安並早日回家，應該是人們的共同心願，不分國籍和民族。

11月20日是世界兒童日，以色列駐華大使館微信公眾號發布3個帖子。（網頁截圖）

但這絕不能成為對其他同樣無辜、同樣天真可愛孩子施暴的理由。以色列駐華大使館這次發的公號，不僅不能給以軍事行動增加任何道義合理性，反而對公眾的神經和良知產生強烈的刺激性，甚至挑釁性。這一輪巴以衝突已經持續一年多，根據聯合國的數據，以色列的軍事行動共造成加沙地帶和約旦河西岸等地至少一萬三千多名巴勒斯坦兒童死亡，其中包括近800名一周歲以下兒童，更大數量的兒童受傷致殘，在有記錄的現代戰爭中，以此次軍事行動造成的截肢兒童數量最多，還有大量的兒童淪為孤兒。更嚴重的是，看不見的創傷幾乎會陪伴所有加沙地區的兒童一生。

在已經淪為「人間地獄」的加沙地區，孩子是最大也是最無辜的受害者。直接造成這一切的是以色列，其在加沙和約旦河西岸的軍事行動，把保護兒童的國際法和國際道義都踩在腳下，毫無顧忌地施行隨時可能傷害兒童的無差別襲擊和暴力行為，對醫院、學校以及人口密集地區使用爆炸性武器，突破了很多底線。雖然由於美國的庇護，以色列對巴勒斯坦兒童的侵害未能受到約束和懲罰，但以色列在巴勒斯坦倖存的兒童心中種下了仇恨的種子，讓巴以在冤冤相報的惡性循環中陷得更深，使得以色列人特別是兒童的生存和成長環境不可能是安全的。

在世界兒童日的這一天，加沙仍然沒有實現停火，對巴勒斯坦兒童的傷害還在繼續，Ariel和Kfir Bibas小兄弟倆也生死未卜。這樣的狀況確實讓我們很難有心情去「慶祝」世界兒童日，「不會慶祝」這話從以色列口中說出來味道更是奇怪，大規模加害兒童的責任方也沒有資格、或者說不配慶祝世界兒童日。