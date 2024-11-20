47人案判刑｜歐盟指打擊香港自由民主　澳洲外長發聲明表深切關注

民主派47人涉在2020年策劃民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪， 連同已認罪的被告共45人被定罪，11月19日在西九龍法院（暫代高等法院）判刑。歐盟同日指判刑打擊香港的自由民主，澳洲外長則發聲明對判刑表示深切關注。



47人顛覆案專頁

據路透社報道，歐盟外交事務及安全政策首席發言人Peter Stano發聲明指，判刑是對香港基本自由、民主參與和多元化前所未有的打擊。

歐盟深切關注任何出於政治動機的起訴，認為被告是因參與和平的政治活動而受到懲罰，而這些活動在任何尊重基本民主原則的政治體制中都應被視為合法。歐盟表示，將與其成員國保持合作，繼續密切關注香港的人權狀況和基本自由。

民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權罪，31名認罪、及14名經審訊被裁定罪成被告，將於今早（19日）判刑。庭外有人舉橫額。

據報道，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）同日發聲明指，澳洲政府對澳洲公民吳政亨及其他被告的判刑表示深切關注。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）3月20日在澳洲坎培拉與中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行第7輪中澳外交與戰略對話後出席記者會。（Reuters）

澳洲已對中國和香港政府持續廣泛使用《港區國安法》表示強烈反對，呼籲中國停止壓制言論、集會和新聞自由。