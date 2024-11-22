中國向多國提供最多30天短期免簽證待遇　包括日本

日本傳媒11月22日引述消息人士指，中國政府計劃再向訪華日本人提供短期免簽證待遇。中國外交部同日其後宣布，將有關措施擴展至包括日本在內的多個國家。



《讀賣新聞》報道，日本首相石破茂15日在秘魯出席亞太經合組織會議（APEC）期間，與中國國家主席習近平會談，雙方同意推動中日兩國戰略互惠關係。消息人士認為，北京方面計劃再向日本人提供15日觀光及商用等免簽證待遇，正是受此舉影響。

報道提到，中國多間大型旅行社已獲北京方面知會有關消息，稱最快會在11月中公布。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，與日本首相石破茂舉行會面。（央視新聞截圖）

中國曾向日本、新加坡及汶萊提供短期免簽證優惠，但去到2020年3月新冠疫情爆發後暫停。北京方面自2023年起陸續向歐洲及東南亞約30個國家提供短期免簽證待遇，但日本則榜上無名。

日本企業一直遊說政府向北京方面要求盡快恢復訪華免簽證措施，而中國地方政府亦希望可以吸引日本企業到當地投資。北京方面主張相互主義，要求日方在中國人訪日簽證問題上讓步，日本政府暫時無意提出免簽證，但計劃簡化申請手續。

而在報道公開後數小時，中國外交部宣布，由11月30日至2025年12月31日為止，向日本、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬爾他、愛沙尼亞和拉脫維亞提供短期免簽證措施，並將期限由現時的15天延長至30天。