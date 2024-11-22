巴西24 歲女網紅車頂天窗熱舞　失平衡摔倒馬路不幸遭碾斃｜有片

巴西18日發生一宗悲劇意外，24歲女網紅Amanda Barbosa為了拍攝影片，竟探頭出汽車天窗外並站在車廂內熱舞；未幾，她忽然失去平衡跌出車外並摔倒馬路中心，被旁邊駛過的一輛汽車碾過斃命。據悉，當時Amanda坐的車並未超速，警方正著手調查事故原因。



據英國《太陽報》報導，事件發生於周一凌晨，地點是巴西北部若昂佩索阿（João Pessoa）一處街區，並被馬道旁的閉路電視拍到。

事發時，Amanda正與3名朋友坐車準備回家，在她用手機自拍自己跳舞的途中，汽車突然急煞停致她失平衡並向側跌出車外，再被汽車碾過。她的朋友在意外後馬上上前察看，其中一人更用強光照射她的眼睛；她後來被緊急送往醫院，但她在抵達醫院前已經斷氣。

從閉路電視的畫面可見，Amanda整個人失去平衡摔到馬路上，幾乎與她乘坐的汽車並行的一輛白色汽車根本反應不及，直接將她輾了過去：

畫面可見，Amanda整個人從車的側面跌出車外。(網上圖片)

另一段民眾拍攝的畫面顯示，Amanda不省人事被移到行人道上救治：

(網上圖片)

Amanda的母親表示，當天她們兩人還在爭吵，並要求她不要外出。

Amanda除了在網路拍片直播當網紅之外，還經營種睫毛美容事業，今年3月才剛開店。