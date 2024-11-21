習近平訪巴西與盧拉會晤　宣布兩國關係定位提升為構建命運共同體

為期兩日的二十國集團（G20）領導人峰會，在巴西里約熱內盧結束後，國家主席習近平11月19日下午乘專機抵達巴西利亞，開始對巴西進行國事訪問。習近平20日出席巴西總統盧拉（Lula da Silva）的歡迎儀式，並與對方會晤。兩人宣布，將中巴關係提升，定位為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，並共同簽署聯合聲明。雙方又共同見證簽署兩國關於共建一帶一路倡議同《加速增長計劃》、《巴西新工業計劃》、《生態轉型計劃》、《南美一體化路線計劃》對接的合作規劃。



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習近平：做相互成就的「黃金搭檔」

習近平20日上午乘坐專車，在騎兵馬隊護衛下，抵達巴西總統官邸，出席盧拉舉行的歡迎儀式，再與對方先後舉行大範圍及小範圍會談。

習近平與盧拉會談時指出，中巴關係正處於歷史最好時期，將中巴關係定位提升，並將共建一帶一路倡議同巴西發展戰略對接，是中巴關係發展的又一個歷史性時刻，將為雙方推進各自現代化提供動力支撐，同時也彰顯中巴攜手維護國際公平正義、促進世界共同發展的決心。

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習近平又說，中國願同巴西一起，以人類前途為懷、以人民福祉為念，不斷豐富新時代中巴關係內涵，做相互成就的「黃金搭檔」，朝著構建人類命運共同體、構建更公正世界和更可持續星球的目標不斷邁進，為人類和平和進步事業作出更大的中巴貢獻。

盧拉與習近平見記者時表示，在一個飽受武裝衝突和政治衝突困擾的世界中，中國和巴西將和平、外交和對話放在首位。

習近平的專機19日抵達巴西利亞空軍基地時，巴西總統府首席部長科斯塔、巴西利亞空軍基地司令米格爾、司法部長萊萬多夫斯基、總統府機構關係部長帕迪利亞等，多名高級官員在機場熱情迎接，代表盧拉總統和巴西政府熱烈歡迎習近平主席到訪。幾十名巴塔拉藝術家演奏熱情奔放的巴西特色鼓樂。

習近平乘車從機場赴下榻飯店途中，當地華僑華人、中資機構和留學生代表在道路旁揮舞中巴兩國國旗，高舉「歡迎習近平主席訪問巴西」、「中巴友誼萬歲！」等紅色橫幅歡迎習。