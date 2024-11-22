美國擬投資智利港口擴建計畫　反制錢凱港中國影響力

「美國評估投資聖安東尼奧港現代化專案以對抗中國。」秘魯《共和報》（La Republica）11月21日報導披露，為與中國投資開發的錢凱港較勁，美國人盯上了位於智利中部的聖安東尼奧港，一個美國投資代表團即將到訪當地，評估參與該港口「前所未有」的擴建計畫，試圖將其打造成錢凱港的戰略競爭對手。



聖安東尼奧港位於智利首都聖地牙哥以西約108公里，為智利最大港口，也是南美第十大集裝箱港口，被視作進出南太平洋的門戶。報導形容，聖安東尼奧港已成為美國阻止中國擴大在拉美影響力戰略的組成部分。

根據外交領域消息人士的說法，美國投資者代表團不久後將訪問這處智利港口，評估參與一個「前所未有」的現代化專案的情況。該計畫旨在加強智利的港口基礎設施，將其打造成秘魯錢凱港的戰略競爭對手，項目最快將在2026年開工。

錢凱港與聖安東尼奧港相對地理位置示意圖。(Google Map)

聖安東尼奧港擴建項目預計將投入約40億美元資金，旨在大幅提升港口的貨物轉運能力。項目計畫新建兩個長達1730米的碼頭，以及長約4公里的防波堤，建成後預計總貨物轉運能力將達到600萬標準箱，年輸送量超過6000萬噸。自2020年以來，擴建專案一直在接受環境評估。

《共和報》認為，即將上台的特朗普政府正在考慮對錢凱港出口商品徵收60%的關稅，對中國加以反制，這間接促使聖安東尼奧港成為國際貿易的替代選擇。聖安東尼奧港港務公司（EPSA）董事會主席愛德華多·阿貝德拉波（ Eduardo Abedrapo）表示，目前已有34家國內外企業對擴建計畫感興趣。

報導稱，智利希望利用地緣政治形勢，將自己定位為國際貿易的可行替代方案。

美國常務副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）今年9月公開表示，美國有必要加強對拉美的技術投資，包括港口基礎設施。他與智利外交部官員的雙邊會晤也強調了聖安東尼奧港在南太平洋的重要性。

智利外交部部長阿爾韋托·范克拉韋倫（Alberto van Klaveren）在最近的一份聲明中稱，智利歡迎美國代表團的到來，且支持任何涉及外國投資的倡議，資本流入對智利來說非常重要。

2022年5月12日在美國華盛頓舉行的美國-東盟（ASEAN）特​​別峰會上，美國外交官坎貝爾(Kurt Campbell) 在會議開始前，與東盟領導人和美國商界代表進行交談。（Reuters）

「我們正在加快推進一流的工程和高標準環境。專案還與當地漁民就關鍵的社會環境問題達成協議，為2026年的施工鋪平了道路。」他說。

近幾個月來，錢凱港項目受到來自美國官員的高調「關心」。本月早些時候，卸任不久的前美國南方司令部司令理查森（Laura Richardson）接受英國《金融時報》訪問時老調重彈，翻炒所謂「中國威脅論」，聲稱錢凱港「可軍民兩用」，擔憂中國軍艦日後停靠錢凱港。

不過，這一推測已遭到港口投資方中遠海運的否認。中遠海運秘魯錢凱專案副總經理波拉斯特裡（Gonzálo RíosPolastri）此前表示，中方在錢凱港的投資「100%是商業性的」，「這是私營企業根據市場規則進行的投資，它可以有不同的地緣政治解讀，但它不是一項有任何國家安全含義的投資」。

針對美方疑慮，秘魯方面強調，秘魯「是一個主權國家，並在此基礎上建立其國際關係」。「我們歡迎尊重我國主權，且符合我們為儘量減少氣候變化、加快數位化轉型進程和減少不平等而需要進行的變革的投資。」秘魯交通和通信部部長勞爾·雷耶斯說。

由中資控股、投資開發的秘魯錢凱港，日前仍在APEC會議期間正式開港。(Reuters)

在美國官員一遍又一遍的「憂慮」聲裏，由中資控股、投資開發的秘魯錢凱港日前仍在APEC會議期間正式開港。特朗普過渡團隊顧問克拉韋爾-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）16日揚言，特朗普的對華60%關稅，也應該適用於所有經過錢凱港入境美國的貨物，意在讓各國在權衡是否允許中國在其領土上建設港口時能「三思而後行」，「這是對任何與中國在海上基礎設施方面合作的國家的警告」。

不過，彭博社在報導中指出，當前尚不清楚錢凱港運營後會有多少貨物從此運往美國。畢竟，對於秘魯以及許多周邊南美國家而言，這座太平洋深水港落成的重大意義之一，在於不必先將貨物運往墨西哥或加利福尼亞的港口，再出口至亞太國家。

美國黃氏跨國公司研究中心執行主任白永輝（Jean-Marc F. Blanchard）則指出，美西方官員過往也曾渲染中國在斯里蘭卡、希臘建造的港口可能存在所謂「軍事威脅」，但這些擔憂都並未成為現實，這也讓他懷疑美方對於錢凱港的指控。

「如果美國所做的只是妖魔化中國的項目，而不提出任何可行的方法來幫助這些國家實現其發展目標，那麼美國的做法只會是徒勞無功。」白永輝說。

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