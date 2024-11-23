印度新德里毒霧籠罩　PM2.5超標60倍　近200萬學生被逼留家上網課

由於有毒霧霾籠罩印度首都，學校再度停課，新德里（New Delhi）及週邊地區有近200萬名學生必須留在家中。即使學生能夠暫時免受戶外毒霧之苦，不少家長卻甚為苦惱。



九歲女孩高塔姆（Harshita Gautam）被困在她家破爛不堪的棚屋裏，依靠廉價手機緊張地聽着老師的指示，手機的信號時而中斷，老師的聲音也就時而中斷。

在冬季霧霾危機最嚴重的時候，學校讓孩子們留在家中線上授課，這已經成為一種令人厭煩的年度例行公事，表面上有助於保護孩子的健康，全市學生的教育和整體福祉卻受影響，對高塔姆這樣來自貧困家庭的孩子影響更大。

高塔姆一家居住在城市西部一座簡樸的居室裏，她告訴法新社記者：「我不喜歡上網課，我喜歡上學和在戶外玩耍，但我媽媽說污染太嚴重，我必須留在家中。」

2024年11月20日，印度新德里空氣污染問題嚴重，圖為一群男子在大霧中打板球。（Reuters）

她的父母收入微薄，患有小兒麻痹症的父親在路邊小吃攤工作，母親是家政工人。他們都沒有能力請假照顧他們唯一的孩子，也沒有能力購買空氣淨化器。

高塔姆在家上網課，這對她的父母來說是額外的經濟負擔，他們通常依靠公立學校的免費膳食計劃來為孩子提供午餐。

她的母親黛維（Maya Devi）表示：「他們在學校時，我不必擔心他們的學習或食物。在家裏，他們幾乎無法集中注意力。」

2024年11月11日，印度北部旁遮普邦（Punjab）曼薩（Mansa），農民在稻田上焚燒秸稈導致嚴重的空氣污染。（Reuters）

新德里及其週邊地區有3000多萬人口，空氣污染一直位居世界首位。每年冬天，這座城市都籠罩在刺鼻的霧霾中，這主要是農民為清理田地進行耕作而焚燒秸稈，以及工廠和車輛排出的廢氣所致。

新德里11月18日的PM2.5（一種通過肺部進入血液的危險致癌微粒）的濃度飆升至世界衛生組織（WHO）建議的每日最高濃度的60倍。

醫學期刊《刺針》（The Lancet ，又譯柳葉刀）刊登的一項研究報告指，印度2019年有167萬人因為空氣污染而過早身亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

