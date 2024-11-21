AirPods Pro 2助聽器功能僅限北美？印度網民微波爐破解跨區限制

蘋果在iOS 18.1版本替AirPods Pro 2新增了助聽器功能，讓耳機也能成為助聽器，然而因為各國法規不同，目前該功能只開放北美地區使用。



於是印度一名神人網民Rithwik Jayasimha與科技愛好者公會Lagrange Point合作，成功解鎖AirPods Pro 2助聽器功能的跨區限制，造福自己聽力不好的奶奶。

AirPods Pro 2「助聽器功能」不只北美能用？網友1招破解跨區限制（01製圖）

點圖放大看印度網友的破解方法及相關照片：

+ 15

印度網民Rithwik Jayasimha於13日在社群媒體X上表示，他得知後蘋果前一段時間發表AirPods Pro 2的新功能後，特地買了一副送給奶奶，沒想到即使他將系統升級至iOS 18.1以上並使用7B19韌體或更高版本，卻還是無法使用該功能，而他這才知道原來是助聽器功能在印度遭到封鎖。於是他突發奇想，與科技愛好者公會Lagrange Point合作，嘗試解鎖這項功能。

他與團隊經過多次測試和反覆試驗發現，就算iPad沒有連接網絡並且關閉GPS，但是只要使用到周圍路由器的SSID和MAC地址，還是能被準確判斷所在的地區與位置。

因此他們嘗試在紙盒外鋪滿錫紙，製作成一個法拉第籠（Faraday cage），將一塊ESP32板和iPad一起放入這個臨時製作的法拉第籠內。ESP32板模擬了美國加州門洛帕克的數百個Wi-Fi SSID，再將法拉第籠放在運轉的微波爐上，利用高強度的電磁干擾來抑制並屏蔽周圍所有2.4GHz頻段的Wi-Fi訊號。

雖然歷經多次失敗，但團隊最終成功將iPad的定位改為美國，並解鎖AirPods Pro 2的助聽器功能。

事實上，印度的助聽器的價格大約在600至9500美元（約4669至73935港元），對一般家庭而言難以負擔，但AirPods Pro 2售價卻只要約2337港元，相當於一般助聽器的一半。如果印度的使用者可以按照Rithwik Jayasimha和Lagrange Point的方法解鎖該功能，將能大大減輕其經濟負擔。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

（編按：文中提及方法未經安全測試，不建議讀者使用。）

【延伸閱讀】送男友Samsung S24+ 對方回禮iPhone 16 Pro Max 真相讓她心寒

送男友Samsung S24+ 對方回禮iPhone 16 Pro Max 真相讓她心寒（01製圖）

還自稱一生人第一次送女友手機 點圖放大閱讀：

+ 8

【延伸閱讀】iPhone 16獲iFixit「史上最高評分」

iPhone 16 Pro（Apple官網）

點圖放大了解更多iPhone 16新功能及攝影作品：

+ 39

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】