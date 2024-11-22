印度醫院火災11死　27歲勇父破窗救7嬰　惟親睹雙胞胎女兒葬火海

印度北方邦占西市（Jhansi）一間醫院日前發生奪命火警，新生嬰兒深切治療部（ICU）內11個新生嬰兒罹難，當時一名男子破窗救出病房內的7名嬰兒，但他卻親眼看着自己的雙胞胎女兒葬身火海。



據印媒報道，11月15日當地一間醫院的新生嬰兒ICU發生火災，不斷冒出濃煙，現場非常混亂，濃煙和大火一度使得疏散困難。

現年27歲的Yakoob Mansuri是雙胞胎女兒的父親，他事發時剛到達醫院，他眼見當時火勢非常兇猛，沒有人敢貿然行動，加上火災現場十分混亂，使救援行動非常困難。

Yakoob Mansuri說：「由於火勢太猛，我無法進入兩個女兒住的病房；其他家長也嘗試過，但也都失敗了，然後我們開始搶救其他病房的嬰兒。」(X圖片)

不過，由於自己的兩個女兒正在火災的病房之內，故他鼓起勇氣砸碎了一扇窗戶，衝進病房內救人。只可惜，他最終仍沒辦法救出自己的兩名女兒，令他感到傷心欲絕。他說：「由於火勢太猛，我無法進入兩個女兒住的病房；其他家長也嘗試過，但也都失敗了，然後我們開始搶救其他病房的嬰兒。」

截至17日，這場大火共有11名嬰兒在這場火災中喪命。報導指，初步調查顯示，這場火災是因為病房內發生電線短路所導致，加上病房內存放了氧氣筒，加劇了火勢。

此外，調查還顯示病房內的滅火器早在四年前已經過期。當地政府目前已成立了四人調查委員會，調查造成火災原因，以及是否有人疏忽等，調查報告須在7天內完成。