英國陸軍總司令：若俄軍入侵北約國家　英軍將立即回應

俄烏局勢近日持續升級。繼烏克蘭先後使用美製及英製的導彈攻擊俄羅斯境內目標，俄羅斯亦試射新型中程彈道導彈，並成功擊中烏克蘭目標。英國陸軍總司令出席國會一個委員會上表示，假如俄軍入侵北約東部國家，英國將立即作出回應。



綜合英國媒體報道，烏克蘭11月20日首次以英國製造的「風暴之影」（Storm Shadow）巡航導彈，攻擊俄羅斯境內目標。

2023年6月20日，歐洲導彈集團（MBDA）是專門從空中發射的暴風影（Storm Shadow）遠程巡航導彈的製造商，圖為在54屆巴黎航展中展出的暴風影導彈。（Reuters）

而這是烏方繼19日以美國提供的陸軍戰術導彈（ATACMS）導彈襲擊俄羅斯後，連續兩日以西方提供的遠程武器攻擊俄羅斯本土目標。

俄羅斯駐英大使克林（Andrey Kelin）21日接受英國媒體採訪時表示，英國已直接介入俄烏戰爭。

圖為英國陸軍總司令馬高文（Rob Magowan）中將。（英國皇家海軍陸戰隊慈善組織官網）

英國天空新聞（Sky News）22日報道，英國陸軍總司令馬高文（Rob Magowan）出席國會一個委員會時表示：「如果英軍今晚被要求參戰，英軍今晚就會參戰。在座各位都不應心存幻想，假如俄羅斯揮軍入侵屬北約成員國的東歐國家，英軍將與俄軍在那裏相遇。」