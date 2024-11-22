俄羅斯駐英大使：英國已直接介入俄烏戰爭
撰文：王海
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烏克蘭11月20日首次以英國製造的「風暴之影」（Storm Shadow）巡航導彈，攻擊俄羅斯境內目標。俄羅斯駐英大使克林（Andrey Kelin）接受英國媒體採訪時表示，英國已直接介入俄烏戰爭。
俄羅斯駐英大使克林21日接受英國天空新聞（Sky News）採訪時表示，英國批准烏克蘭使用英製的「風暴之影」導彈攻擊俄羅斯本土目標等同直接介入俄烏戰爭，因為沒有來自北約（Nato）和英國的工作人員，導彈無法發射。
克林又指，美國政府在法國和英國的支持下，故意做出這些襲擊的決定，這使局勢嚴重升級，並可能引發核武大國之間的衝突。
克林強調，曾多次獲得保證，「風暴之影」只會在烏克蘭境內使用，他指控西方國家故意欺騙俄羅斯。
在訪問中，克林警告西方政府應仔細考慮俄羅斯已更新使用核武的政策，如果遭到核武大國支持的常規導彈襲擊，俄羅斯可能會考慮使用核武器。
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