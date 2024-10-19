菲律賓兩大政治家族矛盾深 副總統薩拉稱「想砍下小馬可斯的頭」
撰文：劉耀洋
出版：更新：
菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）10月18日在記者會中嚴詞抨擊總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.），稱他讓國家走在「通往地獄的道路上」，表示自己因受不了小馬可斯，出現「砍下他的頭」的想法，更揚言要把其已故父親馬可斯（Ferdinand Marcos）的屍骨扔進海中。
薩拉與小馬可斯分別來自菲律賓兩大政治家族，薩拉是前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的女兒，小馬可斯則是前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）的兒子，但兩人在2022年合作競選後，矛盾漸深。
英國《衛報》19日報道，薩拉18日向小馬可斯發起迄今為止最猛烈的批評，她指政府缺乏明確政策，無法解決通貨膨脹與食物安全問題，或將國家導向「通往地獄的道路上」。
薩拉其後提到，曾經有畢業生詢問小馬可斯可否將手錶送他作為畢業禮物，小馬可斯當時竟回答：「我為什麼要這麼做」，現場隨即傳出笑聲。她認為小馬可斯讓這名畢業生飽受譏嘲，讓她難以忍受，甚至出現「想砍下他的頭」的想法。
她表示，雙方結盟參與2022年大選之後，她感覺被其「利用」，並指自已目睹小馬可斯如此羞辱畢業生後，才意識到她與小馬可斯的同盟關係已經「有毒」。
報道指，薩拉此舉對杜特爾特家族來說風險極高，其父親、前總統杜特爾特正因其任內推動的「反毒戰爭」而面臨國際刑事法院（ICC）針對反人類罪的調查。
小馬科斯曾表態，他不會遵守國際刑事法院對「毒品戰爭」的調查，但分析人士表示，如果他意識到對手在政治上較弱，他可能會改變立場。
菲律賓前總統杜特爾特重返政壇 競選地方市長菲律賓兩大家族合作關係岌岌可危 副總統薩拉：與小馬可斯非朋友菲律賓華裔前市長郭華萍遣返回國 穿防彈衣出席參議院聽證會菲律賓擬加強與越南防務聯繫 分析：應對南海議題