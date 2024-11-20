尚未和特朗普通電話的習近平，已經對特朗普亮劍！

特朗普（Donald Trump）當地時間11月6日宣佈贏得美國總統選舉後，大多數國家領導人紛紛向其打電話祝賀。中國官方媒體報道說，11月7日中國國家主席習近平向特朗普致賀電。特朗普第一任期時2016年11月9日特朗普宣佈勝選，習近平當天向其發賀電，四天就同他通了電話。而此次特朗普宣佈勝選已有半個月，並未有習近平和特朗普通電話的官方訊息。

中國對待特朗普的態度為什麼沒有像特朗普第一任期時那樣熱絡？

八年前各方對特朗普不甚了解，都希望認識了解這樣一個商人出身的總統。現如今特朗普對中國乃至全世界來說，已經不是陌生人。特朗普的外交政策理念並沒有發生大的改變，特朗普的對華政策主張已經較為清晰，打貿易戰是難免的。 特朗普政府的對華政策不會友好，沒有必要對特朗普展現超乎正常的禮遇。該打就打，該談就談，放棄幻想準備戰鬥才是務實之選。

圖為2024年11月19日，阿根廷國防部長彼得裏（Luis Petri）在社交平台刊發圖片，顯示阿根廷總統米萊（Javier Milei）在巴西里約熱內盧出席二十國集團（20）領導人峰會期間，率代表團與中國國家主席習近平會面。（X@luispetri）

在還沒同特朗普通電話之前，在特朗普還沒有上任之前，中國已經開始向特朗普亮劍。

值得注意的是中國國家主席習近平日前在南美洲秘魯和巴西接連出席亞太經合組領導人峰會和二十國集團領導人峰會。這兩次峰會是亞洲最重要的國家和當今世界最主要的經濟體的峰會，其重要性不言而喻。

在特朗普勝選的悲觀消息籠罩峰會，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）並未出席峰會的情況下，中國對這兩次會議相當重視，習近平先後發表「共擔時代責任 共促亞太發展」，「建設一個共同發展的公正世界」的演講，和奉行美國優先、孤立主義的特朗普主張截然不同，格外亮眼。

更為重要的是，習近平在秘魯和巴西停留的時間特別長，出席會議外，先後對秘魯和巴西進行國事訪問。並且會見了絕大多數亞太國家領導人和二十國集團領導人。

習近平11月19日會見了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），11月18日會見了英國首相施紀賢（Keir Starmer）。在習近平前往南美之前11月8日已經在北京接待了對華進行國事訪問的意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）。英國、法國、德國、意大利是美國在歐洲最主要的盟友，習近平在特朗普勝選後同這些國家的領導人的密集接觸意義非凡。

尤其當習近平對施紀賢說當前世界進入新的動盪變革期；對馬克龍說當前國際形勢發生許多新變化，引領國際社會團結應對全球性挑戰，是中法共同擔負的大國責任；對朔爾茨說中方認為歐洲是多極化世界的重要一極，致力於同歐洲開展合作，攜手應對挑戰。其潛台詞不言而喻——中國願意同歐洲國家合作應對特朗普帶來的世界動盪。

習近平11月16日會見了日本首相石破茂、韓國總統尹錫悦。日韓是美國在亞太最重要的兩個盟友，習近平會見兩國領導人的時間分別只有半個小時左右。簡短的會見中，習近平對尹錫悦說，無論形勢如何變化，中韓兩國都應該堅守建交初心。習近平對石破茂說，「當前，國際和地區形勢變亂交織，中日關係處於改善發展的關鍵時期」，「中國的發展是世界的機遇，對日本等周邊鄰國更是如此」。點出要害、擺清事實、伸出橄欖枝，敲打拉攏並舉

習近平還同五眼聯盟國家中的澳洲新西蘭領導人舉行了會晤。過去數年，中澳關係歷經波折已經得到改善，中新關係也日趨穩定。鑑於加拿大跟隨美國打壓中國的態勢，習近平沒有同加拿大領導人杜魯多會晤，不過王毅同加拿大外長進行了會晤。此外王毅還同印度外長蘇傑生進行了會晤。

圖為2024年11月18日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）出席G20 峰會，期間與南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）握手。（Reuters）

習近平在這兩場重磅外交場合向全世界表明，中國仍然是那個負責任的大國。特朗普捲土重來，美國的盟友紛紛向特朗普靠攏尋求降低特朗普上台後帶來的關係動盪。中國同美國盟友的密集接觸，一方面儘可能分化美國聯合盟友應對中國的聯盟。另一方面中國不刻意討好特朗普展現的是中國風骨，意在告訴各方，中國有信心有能力應對特朗普挑戰。不管是風雲變幻，無論盟友們率先同特朗普政府達成何種共識，中國都是美國盟友們無法忽視、不容輕視的國家。

如果說，習近平在同美國總統拜登會晤時再次重申中國的四點底線紅線，是隔空向特朗普喊話。

那麼，特朗普勝選後習近平會晤了幾乎所有美國盟友領導人，是中國已經出手，吹響了特朗普第二任期中美在全球合縱連橫鬥爭的號角。