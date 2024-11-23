彭博社和高盛針對特朗普增加關稅影響預估

彭博社測算特朗普增加關稅的影響：



1. 如果對所有中國商品徵收30%關稅，美國的平均關稅會增加到5%左右（2023年的平均關稅為2.6%）；

2. 如果對中國的關稅上升到30%，而對其他國家的關稅為5%，則平均關稅將增加到8.5%；

3. 如果對所有中國商品徵收60%關稅，對其他國家徵收20%關稅，則美國的平均關稅將陡增至25%，接近1900年以來最高值。

2024年10月29日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）出席在賓夕法尼亞州Allentown舉行的競選活動。（Reuters）

而高盛預測，美國對中國60個基點的關稅增加，將在2025年使中國的GDP增長減少0.7個基點

預計中國政策制定者會提供宏觀刺激，將部份增長損失通過人民幣貶值得到抵消，高盛已將2025年的增長預測適度下調

但如果貿易戰進一步升級，例如結束美中之間的永久正常貿易關係（PNTR），高盛將會做出更大幅度的下調。

高盛指：「影響在中國更為直接，中國幾乎肯定會面臨關稅增加，我們預計將達到60個基點，並且對美國所有出口的平均關稅為20個基點。在我們估計在我們的基線情景中，美國的關稅增加將在2025年使中國的增長減少近0.7個基點。假設中國政策制定者提供宏觀刺激，並且部份增長損失通過人民幣貶值得到抵消，我們已將2025年的增長預測適度下調，淨減少0.2個基點至4.5%。然而，如果貿易戰進一步升級，無論是全面關稅還是更具針對性的中國特定措施，例如結束與美國和中國之間的永久正常貿易關係PNTR)，我們可能會做出更大幅度的下調。」