特朗普班底｜惠特克獲提名出任美國駐北約大使

英國媒體報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，提名前署理司法部長惠特克（Matthew Whitaker）出任美國駐北約大使（Nato ambassador）。



路透社11月20日引述特朗普的聲明報道，特朗普讚揚惠特克是強壯的勇士和忠誠的愛國者，將致力推動及捍衛美國利益，強化與北約盟友的關係，在和平與穩定面臨威脅時保持堅定立場，惠特克將持續奉行「美國優先」政策。

2024年11月4日，美國前署理司法部長惠特克（Matthew Whitaker）出席支持共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）的競選活動。（X@MattWhitaker46）

據美國全國公共廣播電台（NPR）同日的報道，55歲的惠特克律師出身，在前總統喬治布殊（George W. Bush）任內，出任艾奧瓦州（Iowa）檢察官。在特朗普首個總統任期，惠特克擔任時任司法部長塞申斯（Jeff Sessions）的幕僚長。直到2018年11月塞申斯以避嫌為由不參與「通俄門」調查，被特朗普勒令辭職後，惠特克署任司法部長至2019年2月。

路透社的報道指，惠特克近年積極參與右傾智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）的活動，並與特朗普競選團隊密切合作，為他的第二個任期草擬政策。

2024年11月4日，美國前署理司法部長惠特克（Matthew Whitaker，左）出席共和黨候選人特朗普（Donald Trump，右）在北卡羅來納州（North Carolina）舉行的競選活動。（X@MattWhitaker46）

據報道，惠特克過往缺乏制定外交政策的經歷，但被視為特朗普的忠實支持者。