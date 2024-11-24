6遊客飲假酒中毒亡　老撾政府致哀誓言徹查

老撾萬象省萬榮市（Vang Vieng）假酒中毒事件持續發酵，目前增至6名外國遊客身亡，包括2名丹麥人、2名澳洲人、1名英國人與1名美國人。老撾政府對此「深感悲痛」，承諾徹查並嚴懲疑犯，警方指目前已拘捕數人。



2024年4月10日，在老撾磨丁，圖為中國在當地投資建設的高速鐵路。（Getty）

萬榮因當地的石灰岩山脈與特色景觀而聞名，受到許多年輕遊客的青睞。來自澳洲的2名女遊客瓊斯（Bianca Jones）與鮑爾斯（Holly Bowles）同為19歲，並在澳洲一間社區足球會效力，球隊在噩耗傳回澳洲後致哀，還在社區周圍裝扮帶有與球會同樣顏色的絲帶以示紀念。

▼社區足球會在社交平台發文致哀

瓊斯13日被送往泰國醫院治療後不治，當局證實死於甲醇中毒，友人鮑爾斯22日亦在泰國曼谷一間醫院身亡。英國廣播公司（BBC）22日引述當地觀察家表示，生產商會用甲醇取代乙醇來生產假飲料，以降低成本。乙醇進入人體後最終會被代謝並排出，但甲醇會代謝成會毒害人體內細胞的甲酸（Formic acid）。