英國母親揭未成年女兒國外「破處」　男友杜拜被拘最高或囚20年

一名英國遊客在阿聯酋杜拜旅遊時與同為英國籍的未成年女友發生性關係，母親在女兒回國後揭發此事並向杜拜警方報案。尚在當地的男友Marcus Fakana被拘，或面臨最高20年監禁。



2024年4月19日，阿拉伯聯合酋長國杜拜，圖為杜拜一景。（Getty）

綜合英媒報道，杜拜法律規定性同意的年齡是18歲，涉案女方事發時尚未成年。杜拜檢方事後認定她還是未成年人，將依據國際認可的程序，受理母親的報案。

一個致力在杜拜幫助外國人的活動組織Detained in Dubai介入事件，行政總裁Radha Stirling指，女方僅較Fakana年輕數個月，而她自Fakana被拘後就年滿18歲。她形容此為首個特殊案件，雙方年齡差異非常小，認為杜拜執法過度，因為「這在英國絕對合法」。

另一方面，Stirling還認為阿聯酋未對遊客明確當地法律，英國外交及聯邦事務部（FCDO）在這方面「做的不夠徹底」。

涉事被捕的英國人Marcus Fakana，圖為社交媒體上11月24日發布的圖片。（X@MRCUSFAKANA）

Fakana目前已離開警局，但在此案完結前無法回國。英國外交及聯邦事務部（FCDO）指已與Fakana的家人取得聯繫，並為當事人提供支持。Detained in Dubai表示已就事件聯繫英國外相林德偉（David Lammy）。