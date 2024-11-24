英王查理斯加冕典禮開支逾7200萬英鎊　被斥鋪張浪費

英國政府公布英王查理斯三世（King Charles III）2023年5月的加冕典禮開支達到7200萬英鎊（約7.02億港元），有反對王室的團體狠批在國民面對高通脹生活艱難之際，為加冕儀式動用巨額公帑是鋪張浪費及不必要。團體甚至指這筆錢足夠為學校的學童購買2700萬份午餐。



英國衛報11月21日報道，英國王室2023年5月6日為英王查理斯三世舉行加冕儀式，是自1953年為伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊麗莎白二世、伊莉莎白二世）加冕以來再次舉行。

圖為英王查理斯三世（King Charles III）2023年5月3日接受加冕後，與一眾王室成員在白金漢宮露台向民眾揮手致意，夏洛特公主（Princess Charlotte，左起第4人）面帶笑容，站在前排。（Reuters）

據報道，文化、媒體暨體育部（Department for Culture, Media and Sport）公布典禮的開支約5030萬英鎊（約4.9億港元），另外有約2170萬英鎊（約2.12億港元）則是內政部負責的保安支出。

英國政府嘗試為巨額開支辯護，表示已遵從動用公帑的指引盡量壓縮所需開支，又指這是一個世代才有一次的時刻（Once in a generation moment），為全國民眾提供機會聚首一堂，歌頌和加強英國的國民身份認同，將國家展現給全世界，又指典禮吸引全球125個國家逾20億人收看。

查理斯加冕：2023年5月6日，英國國王查理斯三世在白金漢宮花園接受英軍致敬時所戴的是帝國王冠（Imperial State Crown）。多得媒體記者鏡頭，外界得以看到它在日光下閃閃生光的模樣。（Reuters）

據路透社報道，加冕儀式比起英女王伊利沙伯二世2022年的國葬開支少逾一半，當年的國葬總支出達1.62億英鎊（約15.82億港元）。

有反對王室制度的組織「共和國」（Republic）就批評典禮開銷離譜，特別正值民眾飽受高通脹之苦，兒童貧窮問題嚴重，開支完全是不必要和浪費，又指除了上述提及的費用，連帶國防部、倫敦交通和消防以及市議會為配合典禮的支出，總額可能達到1億至2.5億英鎊（約9.76至24.41億港元）。