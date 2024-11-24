英王查理斯加冕典禮開支逾7200萬英鎊 被斥鋪張浪費
撰文：王海
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英國政府公布英王查理斯三世（King Charles III）2023年5月的加冕典禮開支達到7200萬英鎊（約7.02億港元），有反對王室的團體狠批在國民面對高通脹生活艱難之際，為加冕儀式動用巨額公帑是鋪張浪費及不必要。團體甚至指這筆錢足夠為學校的學童購買2700萬份午餐。
英國衛報11月21日報道，英國王室2023年5月6日為英王查理斯三世舉行加冕儀式，是自1953年為伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊麗莎白二世、伊莉莎白二世）加冕以來再次舉行。
據報道，文化、媒體暨體育部（Department for Culture, Media and Sport）公布典禮的開支約5030萬英鎊（約4.9億港元），另外有約2170萬英鎊（約2.12億港元）則是內政部負責的保安支出。
英國政府嘗試為巨額開支辯護，表示已遵從動用公帑的指引盡量壓縮所需開支，又指這是一個世代才有一次的時刻（Once in a generation moment），為全國民眾提供機會聚首一堂，歌頌和加強英國的國民身份認同，將國家展現給全世界，又指典禮吸引全球125個國家逾20億人收看。
據路透社報道，加冕儀式比起英女王伊利沙伯二世2022年的國葬開支少逾一半，當年的國葬總支出達1.62億英鎊（約15.82億港元）。
有反對王室制度的組織「共和國」（Republic）就批評典禮開銷離譜，特別正值民眾飽受高通脹之苦，兒童貧窮問題嚴重，開支完全是不必要和浪費，又指除了上述提及的費用，連帶國防部、倫敦交通和消防以及市議會為配合典禮的支出，總額可能達到1億至2.5億英鎊（約9.76至24.41億港元）。
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