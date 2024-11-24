英國空軍基地上空連續3日有無人機　美軍：尚不清楚幕後主使

綜合多家英媒報道，11月20日至22日間，三個美軍所在的英國空軍基地上空出現多架未知小型無人機，據報軍方派出戰鬥機追擊。其中一座基地曾被美國預定存放核武。



《衛報》報道，美軍證實，在英國拉肯希斯（Lakenheath）、麥登豪（Mildenhall）和費爾沃（Feltwell）空軍基地上空發現了多架未知無人機。但尚不清楚是否為敵對目標，無人機的數量、尺寸和配置也各不相同。

英國拉肯希斯基地駐有美國第48戰鬥機聯隊，圖為一架戰機在該基地起飛。（Facebook/RAFLakenheath圖片）

《太陽報》則引述未經證實的報道稱，基地派出F-15E戰鬥機緊急追擊無人機。美軍拒絕回應這一說法，僅稱保留「保衛設施」的權利。

美軍發言人表示：「無人機受到積極監控，裝置領導人確定沒有任何入侵事件影響基地居民或關鍵基礎設施。」

英國廣播公司（BBC）指，拉肯希斯基地是美國空軍F-35A和F-15E戰鬥機的駐守基地；麥登豪基地是美國空軍第100空中加油聯隊的所在地；費爾沃基地主要負責後勤工作，並為軍事人員提供住房。

英國拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）停有美國F-35戰鬥機，這種機型可以投放B61-12核彈。（美國國防部）

美國五角大樓文件透露，將在英國薩福克郡（Suffolk）的拉肯希斯基地儲存核武器，還為基地訂購了新設備，包括保護軍事人員免受「高價值資產」攻擊而設計的彈道護盾。基地預計將接收B61-12核彈，其威力可達到廣島核彈的20倍以上。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或浦亭）21日表示，為回應烏克蘭使用美國和英國的武器系統，美英境內軍事設施可能成為俄軍的攻擊目標。