英官員敦促北約 在新AI軍備競賽必須領導群雄
撰文：聯合早報
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英國內閣辦公室部長麥法德（Pat McFadden）將敦促英國和北約盟友，必須在「新的人工智能（AI）軍備競賽」中保持領先地位，同時警告，俄羅斯網絡犯罪分子越來越頻繁將目標對準支持烏克蘭的國家。
路透社報道，麥法德11月25日將在倫敦舉行的北約網絡防禦會議致辭，並宣佈英國計劃建立一個新的AI安全實驗室，以幫助創建更好的網絡防禦工具，並組織有關攻擊行動的情報。
針對莫斯科加強對支持烏克蘭國家的網絡攻擊發出的最新警告，麥法德將呼籲以美國為首的軍事聯盟、企業和機構，「盡一切努力鎖好自己的數碼大門」，以免受到日益強勢的俄羅斯的攻擊。
根據提前發布的講稿摘錄，麥法德將表示，「網絡戰爭現已成為日常現實。我們的防禦不斷受到考驗」。
「我們打擊威脅、保護公民和系統的決心，必須與威脅的嚴重程度相匹配。北約成立了75年，我們顯然比以往任何時候都更需要北約。」
莫斯科此前否認進行過網絡攻擊，俄羅斯官員指這些指控旨在試圖煽動反俄情緒。
麥法德表示，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，AI可能被武器化以對付支持烏克蘭的國家，並指網絡戰是英國和北約盟友的日常現實。
他說：「AI已經徹底改變生活的許多方面，包括國家安全。但開發這項技術存在着一種危險，它可能被用來對付我們，因為我們的對手也在研究如何在現實戰場和網絡戰場使用AI。」
麥法德為蘭開斯特公爵領地事務大臣，英國國家安全與網絡安全是他的職務之一。
本文獲《聯合早報》授權轉載