英官員敦促北約　在新AI軍備競賽必須領導群雄

英國內閣辦公室部長麥法德（Pat McFadden）將敦促英國和北約盟友，必須在「新的人工智能（AI）軍備競賽」中保持領先地位，同時警告，俄羅斯網絡犯罪分子越來越頻繁將目標對準支持烏克蘭的國家。



路透社報道，麥法德11月25日將在倫敦舉行的北約網絡防禦會議致辭，並宣佈英國計劃建立一個新的AI安全實驗室，以幫助創建更好的網絡防禦工具，並組織有關攻擊行動的情報。

針對莫斯科加強對支持烏克蘭國家的網絡攻擊發出的最新警告，麥法德將呼籲以美國為首的軍事聯盟、企業和機構，「盡一切努力鎖好自己的數碼大門」，以免受到日益強勢的俄羅斯的攻擊。

根據提前發布的講稿摘錄，麥法德將表示，「網絡戰爭現已成為日常現實。我們的防禦不斷受到考驗」。

圖為2024年9月24日，蘭開斯特公爵領地事務大臣麥法德在利物浦出席工黨會議後接受傳媒訪問。（Getty Images）

「我們打擊威脅、保護公民和系統的決心，必須與威脅的嚴重程度相匹配。北約成立了75年，我們顯然比以往任何時候都更需要北約。」

莫斯科此前否認進行過網絡攻擊，俄羅斯官員指這些指控旨在試圖煽動反俄情緒。

麥法德表示，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，AI可能被武器化以對付支持烏克蘭的國家，並指網絡戰是英國和北約盟友的日常現實。

他說：「AI已經徹底改變生活的許多方面，包括國家安全。但開發這項技術存在着一種危險，它可能被用來對付我們，因為我們的對手也在研究如何在現實戰場和網絡戰場使用AI。」

麥法德為蘭開斯特公爵領地事務大臣，英國國家安全與網絡安全是他的職務之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

