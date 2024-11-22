美國高中生AI寫功課被指作弊　家長上訴求改成績遭法院駁回

美國麻省（Massachusetts）一間中學2023年12月認定一名學生利用網上人工智能（AI）作弊，違反學術誠信。學生家長認為學校未明確AI使用規定才令兒子犯錯，還要求校方刪除懲戒紀錄並將兒子該門成績由C＋增至B。法院11月20日駁回上訴，認定校方處理符合規定。



法官認為，證據顯示涉事學生與同學不僅使用AI協助制定研究主題，還「不加區別地」複製AI工具「Grammarly」中生成的文本，甚至沒有檢查其所提供的「來源」是否為真。

校方指，學生企圖通過複製AI生成的文字完成功課，形容他令這些文字在末尾未被標明出處，甚至還在文中引用不存在的書籍。

2023年2月3日，英國倫敦，圖為生成式AI「ChatGPT 」界面出現在電腦螢幕上。（Getty）

家長則認為，學校未充分告知學術誠信以及規定如何使用AI，這侵犯學生依美國憲法與當地憲法所享有的正當程序權利，學生表示，校方允許學生使用AI尋找靈感以及識別消息來源。