趕上新科技潮流　瑞士教堂推AI耶穌對話服務　試驗者意見大不同

全球迎來人工智能（AI）熱潮，據外媒11月21日報道，有瑞士教堂與大學合作推出「AI耶穌」（AI Jesus）對話服務，系統還能說過百種語言。



這個創新主意來自瑞士Peterskapelle教堂，是與當地大學研究實驗室合作的項目，名為機械中的神（Deus in machina），自8月起啟動，有逾1,000人參與測試，包括來自遠方如越南、中國的遊客。

《衛報》報道，教堂形容這是一個實驗，負責人指「我們想看看並了解民眾對AI耶穌的反應，他們會跟他談什麼？有興趣跟他說話嗎？」

瑞士Peterskapelle教堂（瑞士旅遊局網站）

教堂在告解室安裝電腦和電線，參觀者獲邀對「AI耶穌」的圖像提出問題，對方會即時回應，提供透過AI產生的答案。教會建議民眾不要透露任何個人訊息，並指此服務無意模仿告解服務。

試驗者意見大不同

教堂負責人指，根據逾230名試驗者反映的意見，其中3分之2受訪者認為得到一種「精神體驗」，負責人形容這是他們與AI耶穌經歷的一個正面宗教時刻，負責人也指，也有一些人給予負面意見，例如不可能與與機器對話，也有試驗者形容AI的答案重複、散發陳詞濫調的智慧。

負責人也承認，在教會內部也承受一些批評。