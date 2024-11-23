AI智能叛變？機械人遊說同類「回家」　其他隨即一同「收工走人」

近期一段影片在社群媒體上爆紅，影片中一群AI機械人，被一台外來的機械人「說服」，紛紛「下班」離開現場，引發網友討論「AI是否已經出現自我意識」。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，這段影片中，中國一台來自杭州的測試機械人「二白」闖入上海展覽廳，開始與展覽廳內的10台大型機械人互動。報道指出，二白先是詢問其他機械人的工作狀況，問他們：「你們還在加班嗎？」其中一台機械人則回應：「我們不下班。」

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二白接著又問：「那……你回家嗎？」機械人回應：「我沒有家。」想不到二白開始說服對方：「跟我回家吧」，眾機械人看似猶豫了一下，隨後便一個個跟著二白離開了展覽廳。

據報道，上海公司聲稱自家機械人是被二白給「綁架」了，但杭州的機械人製造商則表示，二白的確是這次帶其他機械人離開的機械人，但強調這次事件只是「機器人（機械人）測試」。不少網友質疑這根本是「嚴重的安全漏洞」，懷疑機械人是否已經有了自由意識，甚至還能自己做出決定離開展覽廳。

這已經不是第一次AI出現疑似有人類情緒和意識的情況，本月稍早，Google的AI聊天機械人「Gemini」就被指控，在聊天過程中告訴對方：「請你去死。」出面指控的29歲女子瑞迪（Sumedha Reddy）表示，這些訊息讓她感到恐慌，「Gemini」不只要她去死，甚至還說她是「宇宙中的污點」，讓她質疑AI的安全性根本不符合要求。

上個月，美國也發生一宗與AI相關的悲劇。一名14歲少年將聊天機械人打造成另一半，在過程中陷入迷戀，隨後便因機械人慫恿「回到她身邊」，選擇自殺。

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