全球最多億萬富豪城市排行榜　香港排第二　冠軍來自美國

數據分析公司Altrata於11月19日發表報告，列出2023年全球最多身家達到10億美元（約78億港元）的億萬富豪城市排行榜（Billionaire Census 2024），冠軍為美國城市紐約，香港繼續位列第二。



根據報告所指，全球身家達到10億美元的富翁人數在2023年達到3,323人，較前一年增長4%，也是創出新高。

圖為紐約第一大道 （REUTERS）

印度的10億美元富翁人數增長最多，升幅達到16%，以地區來說，增長最多則是北美洲。報告也談到由於經濟不佳，中國億萬富豪人數減少至304人，減幅約15%。

在排行榜上，紐約以144人蟬聯第一，按年增加9人，香港以107人維持第2位，按年減少5人，第3位則是三藩市。中國的北京、深圳與杭州也有進入首15名內。

全球最多億萬富豪城市排行榜前15位：

1. 紐約市（144人）

2. 香港（107人）

3. 三藩市（87人）

4. 倫敦（78人）

2024年10月12日，英國倫敦，圖為一名遊客在英國國家美術館門前自拍。（Reuters）

5. 莫斯科（77人）

6. 洛杉磯（62人）

7. 北京（60人）

8. 新加坡（58人）

2023年1月27日，遊客在新加坡魚尾獅公園拍照留念。（Reuters）

9. 深圳（41人）

10. 孟買（40人）

11. 杜拜（39人）

12. 巴黎（34人，並列）

2024年11月7日，法國巴黎，圖為將在12月8日對公眾重開的巴黎聖母院。（Reuters）

12. 巴西聖保羅（34人，並列）

12. 伊斯坦堡（34人，並列）

15. 杭州（33人）