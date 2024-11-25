李顯龍：草率否定中國影響力不明智　新加坡將加深與華雙邊關係

在中國訪問的新加坡資政李顯龍指出，中國經濟雖然存在一些結構性問題、中國面對的外部環境也變得更加複雜，但「草率否定中國的影響力是目光短淺和不明智的做法」；新加坡對中國的未來仍充滿信心，並將繼續致力於深化與中國的雙邊合作。



李顯龍星期一（11月25日）在蘇州工業園區30周年慶典上發表演講時指出，中國經歷了近半個世紀的快速發展，如今正面臨著與改革開放之初迥然不同的挑戰，經濟增長因國內的經濟因素而可能放緩；與此同時，中國的外部環境也變得更複雜了。

2024年11月15日，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。（X@LawrenceWongST）

他說，地緣政治的緊張局勢使得各國的經濟增長條件比以往更不利，跨境貿易與投資更是首當其衝。中國也不例外，因為中國經濟仰賴一個穩定的全球商貿多邊框架，以及與世界各地夥伴的貿易和投資。

李顯龍說，基於這些外部壓力及不確定因素，中國更加重視政治、社會和國家安全方面的考量；經濟發展固然非常重要，但不再是國家的首要任務。「政策上的取捨在所難免，這也意味著中國蓬勃的經濟增長會逐漸放緩。」

儘管如此，李顯龍認為：「草率否定中國的影響力是目光短淺和不明智的做法。」

他指出，中國的發展是一項百年大計；中國已經證明，它可以採取戰略視角，維持一貫的長期政策和方向，沉穩應對發展過程中的短暫起伏。

路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

此外，中國經濟仍具有相當大的增長空間。李顯龍說，中國的勞動力存在著還未開發的潛力，只要中國人民更長壽更健康、保持身心活躍並持續就業，勞動隊伍就會增加。隨著人口持續城市化，並從農村農業轉向城市製造業或服務業，生產力也應該會隨之提高。

另一方面，中國的科技產業具有高度競爭力，並十分先進。李顯龍指出，中國企業如今在一些行業，如電動汽車、電池和太陽能板，已經是各中的領頭羊；中國企業逐漸不再處於追趕，而是以平等的地位與同行競爭，在一些行業所取得的成功已引起中國交易夥伴的關注。

李顯龍認為，絕不能低估中國人民渴望國家成功、屹立於世界之林的決心。「這份雄心壯志驅動著他們，其影響力雖然無法以經濟資料來衡量，但它將發揮至關重要的作用。」

圖為2024年2月10日，農曆龍年第一天，數名女子在上中國上海外灘拍照。（Reuters）

他說，新加坡對中國的未來仍充滿信心，相信中國在不斷發展和繁榮昌盛的進程中，能夠也應該在國際舞台上扮演重要的建設性角色，為各國的繁榮和福祉，以及為建設一個無論國家大小皆能和平共處的穩定國際秩序，做出貢獻。

他也祝願中國在經濟轉型、融入全球經濟，以及加強與區域夥伴和其他大國的雙邊合作共創雙贏方面取得成功。

李顯龍在演講中也表明，新加坡將繼續致力於深化與中國的雙邊合作關係，而新中在蘇州工業園區的合作將繼續成為這一進程的重要部分。

圖為2014年2月11日，中國上海自貿區口岸一名職員正在工作。（Reuters）

新加坡貿工部和中國商務部制定了一個為期10年的合作藍圖，規劃兩國在蘇州工業園區的下一階段合作，雙方計劃發展新興領域，如綠色發展、數碼經濟和生物醫藥科學。

李顯龍說：「隨著蘇州工業園區在藍圖下繼續發展，園區將繼續展示中國如何實現高標準的經濟和城市管理，並長期確保一個優質現代化城鎮的持續發展。」

他也相信，蘇州工業園區的模式將為中國其他科技園和工業園提供參考和啟發，並將展示中國對世界的持續開放和對投資者的歡迎。「在一個充滿不確定性和焦慮的時代，蘇州工業園區將照明合作與希望之路。」

李顯龍在演講最後表示，在兩國領導人的明智指導和全力支持、雙方官員的辛勤努力和兩國企業的衝勁下，他有信心蘇州工業園區將繼續成為兩國雙邊合作的探路者，在未來的30年乃至更遠的未來，取得更大的成功。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

