特朗普當選｜新加坡總理籲美國積極參與東南亞經濟事務

在安全事務以外，新加坡總理黃循財還希望看到美國更活躍地參與東南亞經濟，包括促成美國跨國企業加大對本地區的投資與貿易。



新加坡總理黃循財2024年8月18日傍晚發表他上任後的首個國慶群眾大會演講。（Facebook@LawrenceWongST）

黃循財11月8日在記者會上回答有關新美關係的問題時指出這一點，並強調東南亞應該是一個開放包容的地區，既可同距離最近、經濟聯繫密切的中國交往，也能與作為太平洋大國的美國保持聯繫。

他指出，讓美國持續參與這個地區的事務非常重要，對東南亞而言，美國所提供的安全保障尤其關鍵。不過，有愈來愈多美國人開始思考，為甚麼要承擔這些國際責任和維護國際體系的成本，特別是美國在承擔了「國際警察」的費用之後，看不到相應的收益。

黃循財說：「這是一個在美國政治中經常出現的問題，而這樣的聲音會持續增加。我們理解這一點，因此不會認為（美國提供的安全保障）是理所當然的。」

黃循財指出，這就是為甚麼新加坡積極支持美國在本區域的存在，雖然新加坡不是美國盟友，但作為主要的安全合作夥伴，我國為美國的後勤與輪換部隊的部署提供支持。

他也重申，20年前簽署的美新自由貿易協定讓雙方都得到好處，是自貿協定的黃金標準，他有信心在這個方面能夠與美國新一屆政府繼續合作。

黃循財：希望中美能找到共存方式 新加坡願盡所能促進這關係

在回答有關中美關係的問題時，黃循財指出中美關係處於充滿挑戰的階段，無論美國由誰執政都是如此。他分析，雖然美國在很多方面仍是領先世界的大國，但它必須決定要如何應對中國崛起的局面。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在西棕櫚灘出席晚會，他當晚宣布自己在2024年美國大選中獲勝。（Reuters）

黃循財說：「是要將中國視為生存威脅並加以遏制，還是接受中國作為一個重要大國，並尋求共處？這是美國必須做出的決定，並以此為根據，考慮如何與中國接觸。」

他也指出，現在的中國已經與它加入世界貿易組織時不一樣，過去給予中國的某些優惠，如今可能已不再適用，因為中國在全球經濟中已佔重要地位。

黃循財說：「作為一個正在崛起的大國，中國也要考慮自己對維護國際秩序應承擔的責任。這些都是兩個大國必須做出的重大決策，因為它們的決定將影響未來的全球秩序。」

他希望中美雙方領導人能夠做出明智選擇，積極接觸彼此，找到共存的方式，建立一個既可競爭，又可以在共同關心問題上合作的框架。

他說：「只要有可能，新加坡也會盡我們所能，促進這種關係。」

至於剛在美國大選中獲勝的特朗普（Donald Trump，又譯川普），恫言要將中國貨物的關稅調高至60%，黃循財說：「我們聽到了特朗普在競選中說想要做的事情，但他實際採取的動作，包括他的政府與內閣關鍵成員的舉動，還有待觀察。」

他也說，歐洲以及其他國家出於對電動車等中國商品衝擊市場的擔心，已經開始徵收關稅，特別是在電動車方面。而全球範圍內的貿易摩擦愈來愈多，這讓貿易是國內生產總值三倍的新加坡，尤其感到擔心。

2024年10月10日，老撾萬象，圖為新加坡總理黃循財出席東盟峰會。（Reuters）

黃循財分析，關稅的徵收應該在適當的框架下實施，如果出現貿易問題或爭端，最好的方式應該是改革和加強世界貿易組織機制，因此就算多邊主義正在削弱，新加坡仍會與志同道合的國家一起，共同努力加強和更新多邊機構，這包括聯合國、國際貨幣基金組織、世界銀行、世界衛生組織和世界貿易組織。

本文獲《聯合早報》授權轉載

