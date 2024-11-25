以黎局勢｜路透：拜登及馬克龍料36小時內公布停火

路透社11月25日引述黎巴嫩4名消息人士稱，美國總統拜登（Joe Biden）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）預計將在36小時內宣布，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和以色列達成停火協議。白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）及法國總統府分別表示，談判已取得重大進展。以色列高級官員則透露，26日舉行的內閣會議料將批准協議。



圖為2024年11月25日，以色列軍隊與真主黨（Hezollah）衝突持續，黎巴嫩貝魯特南郊的Chiyah，有建築物遭以軍空襲。（Reuters）

黎巴嫩議會副議長薩博（Elias Bou Saab）於稍早時間表示，由美國提出有關真主黨（Hezbollah）與以色列停火60天的協議，已「不存在嚴重障礙」。

他指出，由誰來監督停火的癥結問題，已在過去24小時內解決。各方同意成立一個由包括法國在內的五國委員會，由美國擔任主席負責監察。黎巴嫩消息人士向路透社稱，美國已通知黎巴嫩官員，可能在「幾小時內」宣布停火。

路透社引述西方外交官表示，餘下的癥結問題包括以色列撤軍、黎巴嫩軍隊部署，以及黎巴嫩平民重返南部家園的流程。

圖為2024年11月18日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在國會全體會議上討論人質問題。（Reuters）

內塔尼亞胡「原則上」批准停火 26日內閣會議再討論

美國有線電視新聞網(CNN)同日報道，據知情人士透露，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月24日與官員進行磋商時，「原則上」已批准與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的停火協議。路透社及CNN均稱，以色列預定26日再召開內閣會議，以敲定協議。

美國的提案尋求60天停止敵對行動，希望這種暫時停火最終能為更持久的和平鋪平道路。但美國Axios報道，負責調停的美國總統特使霍希斯坦（Amos Hochstein）已表明，如果以色列幾天內不作出積極回應，他將退出斡旋。