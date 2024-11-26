共同社誤報生稻晃子曾拜靖國神社　韓方稱缺席新潟活動因綜合考慮

日本11月24日在新潟縣佐渡金山舉行活動，悼念二戰期間遭強徵的礦工，韓國獲邀但未有出席。媒體此前指出，韓方不滿日本派外務政務官生稻晃子當代表，因對方曾經參拜靖國神社。日本共同社25日報道，2022年指時任自民黨參議員生稻晃子參拜靖國神社是「誤報」。 韓聯社25日稱，韓方缺席是基於綜合考慮。



圖為2021年8月19日，共同社拍攝的照片顯示，日本佐渡金山北澤浮遊選礦場址。（Kyodo/via REUTERS）

共同社報道，該社2022年8月15日刊發的文章中，指生稻晃子參拜了靖國神社，但實際上對方並未參拜。共同社承認，當時在收到相關消息後，未有採訪本人確認。而當天參拜的多名自民黨議員，也向共同社表示生稻沒有在列。生稻24日亦否認，在參議員任內曾前往參拜。共同社承認，誤報一事或對日韓外交產生影響。

日本外務政務官生稻晃子，因共同社誤報曾經參拜靖國神社而陷入爭議。（ikuina-akiko.com）

韓聯社25日報道，日本共同社已對生稻晃子曾參拜靖國神社的報道進行更正，但韓國外交部相關人士表示，政府之所以缺席追悼儀式，是綜合考慮了各種情況。報道指出，佐渡金山活動的悼詞中，未提及強制勞役朝鮮勞工，也沒有遺憾、道歉等表述，是韓方抵制的原因之一。