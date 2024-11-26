拜登任內最後一次感恩節特赦火雞　稱將「永遠心存感激」

美國總統拜登（Joe Biden）11月25日出席一年一度的感恩節傳統，在白宮南草坪特赦兩隻火雞「Peach」和「Blossom」。他亦為自己任內舉行的最後一次感恩節傳統活動中表達自己的感激之情。



儀式上，拜登指着兩隻幸運的火雞說：「基於你們的性情和對社會的貢獻，我在此正式給予你們特赦。」

今年得到赦免的「Peach」和「Blossom」分別重41磅和40磅，它們被以拜登的家鄉特拉華州（Delaware）的州花命名，於週月日末抵達首都華盛頓。

拜登11月25日出席白宮一年一度的感恩節傳統，是他任內的最後一次。（Reuters）

在來到白宮接受特赦前，它們經受過針對嘈雜聲音、人群和強烈光線的適應訓練，避免儀式上出現混亂。儘管如此，「Peach」在儀式上仍顯得不安，發出咯咯叫聲打斷拜登的講話，拜登不得不請它們保持冷靜。

拜登表示：「這次活動標誌着華盛頓節日季節的正式開始。這也是我最後一次在這個季節以總統的身份在此發表講話，表達我的感謝和感激之情。因此，讓我對您們說——這是我一生的榮幸，我永遠心存感激。」

總統特赦火雞的傳統早在數十年前已經開始，在即將到來的感恩節，美國人將把數百萬隻火雞用烤箱烤熟，淋上肉汁，搭配薯仔、蔓越莓醬等配菜作為節日大餐。自1989年，總統老布殊（George H. W. Bush）開始，美國總統每年都會在白宮行使火雞特赦權，讓兩隻火雞免於成為餐桌上佳餚的悲慘命運。