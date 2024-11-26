Liam Payne墮樓亡｜美媒：生前試圖爬露台逃離　酒店或應負責

美媒11月25日報道，在阿根廷布宜諾斯艾利斯一酒店墮亡的One Direction前成員Liam Payne，生前試圖從酒店陽台逃離，是酒店疏忽導致。閉路電視畫面顯示，Liam身亡前曾從酒店大堂被抬進房間。



八卦網站TMZ引述消息人士指出，Liam生前入住的CasaSur Palermo酒店明知對方威脅要從房間陽台逃出，還讓他獨自待在房間內。

阿根廷布宜諾斯艾利斯 CasaSur Palermo 酒店，Liam Payne墮樓身亡事發的陽台。（貓途鷹Tripadvisor）

據稱Liam討厭被鎖在房間內，他9月中旬在美國佛羅里達州時，就因為吸毒問題被保鏢強迫待在房間內，當時Liam從陽台用花灑喉逃走。

酒店閉路電視畫面則顯示，Liam在下午4時54分左右於酒店大堂鬧事，被3名員工拖走並強行關進套房。根據阿根廷911急救電話記錄，其中一名職員報警表示，擔心Liam可能會使用陽台並意外傷害自己。但酒店最後決定留他一個人在房間內，直到意外墮樓身亡。

酒店監控畫面顯示，Liam Payne墮樓當天曾在酒店大堂鬧事並被員工拖走。（CasaSur Palermo Hotel）

驗屍官表示，Liam墮樓時可能已經失​​去意識。但據報道，他在房間內將皮包綁在肩上並走到陽台時顯然是清醒。

阿根提政府正在追捕3個人，包括Liam的朋友、一名服務員和一名當時酒店員工，他們涉嫌向Liam提供毒品。消息人士則認為，政府的舉動是為了保護這間酒店；而相比關心Liam的人身安全，酒店更在乎是否造成騷亂和保護財產，因此要為事件負責。