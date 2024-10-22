Liam Payne墮樓死亡 警方毒理報告出爐：體內驗出多種毒品
撰文：劉耀洋
出版：更新：
英國前男子組合One Direction成員Liam Payne於10月16日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一間酒店3樓露台墮樓身亡。美媒21日稱，警方毒理報告顯示，Liam Payne體內驗出多種藥物成份，包括一種名為「粉紅可卡因」（Pink Cocaine）混合毒品。
美國廣播公司（ABC）和娛樂網站TMZ於21日報道，警方毒理報告證實，Liam體 內含有「粉紅可卡因」、一種名為「水晶」（Cristal）的強烈迷幻藥、「冰毒」之稱的甲基安非他明（methamphetamine）、氯胺酮（ketamine）以及「搖頭丸」（ecstasy）。
警方透露，他們還在Liam的酒店房間內找到一樽酒以及抗抑鬱的處方藥物；消息人士告訴ABC，Liam的屍體將留在阿根廷，直到屍檢完成。
TMZ於18日報道，當時阿根廷警方已懷疑Liam生前曾吸食強烈迷幻藥導致他產生幻覺，不排除他在該狀態下墮樓。
Liam Payne墮樓身亡｜好友稱非自殺 直指酒店一個嚴重過失害死他Liam Payne墮樓死亡 警方稱疑食迷幻藥 英媒：數週前曾進復康院Liam Payne墮樓死亡案 房間凌亂片段曝光 前隊友：永遠是好兄弟Liam Payne墮樓死亡案 酒店報警錄音公開 經理求援：住客失控