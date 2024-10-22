Liam Payne墮樓死亡　警方毒理報告出爐：體內驗出多種毒品

英國前男子組合One Direction成員Liam Payne於10月16日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一間酒店3樓露台墮樓身亡。美媒21日稱，警方毒理報告顯示，Liam Payne體內驗出多種藥物成份，包括一種名為「粉紅可卡因」（Pink Cocaine）混合毒品。



美國廣播公司（ABC）和娛樂網站TMZ於21日報道，警方毒理報告證實，Liam體 內含有「粉紅可卡因」、一種名為「水晶」（Cristal）的強烈迷幻藥、「冰毒」之稱的甲基安非他明（methamphetamine）、氯胺酮（ketamine）以及「搖頭丸」（ecstasy）。

2016年11月28日，英國前男子組合One Direction成員Liam Payne在英國倫敦出席紀錄片《I Am Bolt》的全球首映式。（Getty）

警方透露，他們還在Liam的酒店房間內找到一樽酒以及抗抑鬱的處方藥物；消息人士告訴ABC，Liam的屍體將留在阿根廷，直到屍檢完成。

阿根廷警方2024年10月17日公開的調查片段，Liam的房間凌亂不堪，地面有大量雜物，當地傳媒指，當局在房內發現白色粉末。（布宜諾斯艾利斯警方圖片）

TMZ於18日報道，當時阿根廷警方已懷疑Liam生前曾吸食強烈迷幻藥導致他產生幻覺，不排除他在該狀態下墮樓。