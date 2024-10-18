Liam Payne墮樓死亡案　房間凌亂片段曝光　前隊友：永遠是好兄弟

英國前One Direction成員Liam Payne 10月16日突然在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一間酒店墮樓身亡，終年31歲。當地警方17日公開多張照片，顯示Liam墮樓前，房間內凌亂不堪，部分物品更被破壞。而他的前隊友和朋友紛紛在網上留言悼念，並對他的離世感到難以置信。



前One Direction成員Liam Payne 10月16日墮樓身亡後，大批支持者17日繼續在布宜諾斯艾利斯的酒店外聚集悼念。（Reuters）

天空新聞（Sky News）及美國娛樂網站TMZ等傳媒報道，布宜諾斯艾利斯警方公開調查照片，見到Liam的房間內的雜物散滿一地，電視機亦被破壞。當地傳媒指，房內出現白色粉末。

Liam Payne @1D死亡案：阿根廷警方10月17日公開酒店房間照片，見到電視機被破壞。（布宜諾斯艾利斯警方圖片）

而在同日較早前公開的酒店報警錄音則提到，酒店經理當時向接線員談到有一名飲醉酒與服食藥物的住客行為失控，要求盡快派員援助，又指不知住客的生命會否有危險，擔心他做出危害到生命的事情。

Liam Payne @1D死亡案：根據阿根廷警方公開的調查片段，Liam的房間凌亂不堪，地面有大量雜物，當地傳媒指，當局在房內發現白色粉末。（布宜諾斯艾利斯警方圖片）

報道提到，根據酒店網站的圖片推斷，Liam入住的套房有一個露台，並有一個相信不超過4呎（約1.2米）高的圍欄，但對於像Liam身高約1.77米的人士而言，圍欄高度不足以防止對方故意或無意跨出去。

前One Direction成員Liam Payne於2024年10月16日在阿根廷一家酒店墮樓死亡，圖為事發酒店（Reuters）

Liam的前One Direction隊友Harry Styles及Liam Tomlinson分別在社交平台留言悼念對方，Harry稱感到非常震驚，亦會永遠懷疑Liam。Harry形容Liam最大的歡樂是為大家帶來快樂，因此能夠與他一同娛樂大家感到榮幸。

Louis Tomlinson則上載與Liam「水戰」及同台的照片，表示永遠愛對方，自己亦一直都是他的好兄弟。另一名隊友Zayn Malik形容，自己在17歲時非常思鄉，Liam經常以正面形象示人，並送上一個安心秩笑容，令自己知道他是自己敬愛的好友。Zayn感謝Liam陪伴自己渡過人生最艱難時刻，亦指即使雙方有爭吵，但自己內心仍是非常尊重對方。

Louis Tomlinson在IG悼念Liam Payne，指自己永遠都是對方的好兄弟。（IG/@Louist91 截圖）

2024年10月16日，One Direction前成員Liam Payne墮樓案發生後，大批歌迷到酒店外點燭光（Reuters）

Liam Payne在Snapchat表示「在阿根廷的可愛的一天」。（Reuters via Snapchat）

Liam Payne的死亡事件震撼樂壇，多位歌手致以哀悼，美國歌手Charlie Puth在社交網站上載自己與Liam Payne的昔日合照。

2024年10月16日，One Direction前成員Liam Payne墮樓案發生後，大批民眾在事發地酒店外聚集，歌迷神情哀傷（Reuters）

英國男團One Direction於2012年5月在美國紐約出席宣傳活動，右一為Liam Payne（Reuters）

英國男團One Direction於2012年12月在美國紐約演出（Reuters）