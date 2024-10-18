Liam Payne墮樓死亡案 房間凌亂片段曝光 前隊友：永遠是好兄弟
英國前One Direction成員Liam Payne 10月16日突然在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一間酒店墮樓身亡，終年31歲。當地警方17日公開多張照片，顯示Liam墮樓前，房間內凌亂不堪，部分物品更被破壞。而他的前隊友和朋友紛紛在網上留言悼念，並對他的離世感到難以置信。
天空新聞（Sky News）及美國娛樂網站TMZ等傳媒報道，布宜諾斯艾利斯警方公開調查照片，見到Liam的房間內的雜物散滿一地，電視機亦被破壞。當地傳媒指，房內出現白色粉末。
而在同日較早前公開的酒店報警錄音則提到，酒店經理當時向接線員談到有一名飲醉酒與服食藥物的住客行為失控，要求盡快派員援助，又指不知住客的生命會否有危險，擔心他做出危害到生命的事情。
報道提到，根據酒店網站的圖片推斷，Liam入住的套房有一個露台，並有一個相信不超過4呎（約1.2米）高的圍欄，但對於像Liam身高約1.77米的人士而言，圍欄高度不足以防止對方故意或無意跨出去。
Liam的前One Direction隊友Harry Styles及Liam Tomlinson分別在社交平台留言悼念對方，Harry稱感到非常震驚，亦會永遠懷疑Liam。Harry形容Liam最大的歡樂是為大家帶來快樂，因此能夠與他一同娛樂大家感到榮幸。
Louis Tomlinson則上載與Liam「水戰」及同台的照片，表示永遠愛對方，自己亦一直都是他的好兄弟。另一名隊友Zayn Malik形容，自己在17歲時非常思鄉，Liam經常以正面形象示人，並送上一個安心秩笑容，令自己知道他是自己敬愛的好友。Zayn感謝Liam陪伴自己渡過人生最艱難時刻，亦指即使雙方有爭吵，但自己內心仍是非常尊重對方。
Liam Payne的死亡事件震撼樂壇，多位歌手致以哀悼，美國歌手Charlie Puth在社交網站上載自己與Liam Payne的昔日合照。