Liam Payne墮樓身亡｜好友稱非自殺　直指酒店一個嚴重過失害死他

英國天團One Direction前成員Liam Payne 10月16日在阿根廷一間酒店墜樓身亡，享年31歲。與Liam Payne關係密切的消息人士透露，對方並非輕生身亡，認為這場悲劇本來可以避免。



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《每日郵報》報道，Liam Payne阿根廷時間16日下午5時04分，從三樓酒店房間陽台墜落約13.7公尺到下方的天井，當場身亡。

警方在他房間內發現毒品，包括會導致失去意識和精神錯亂的強力迷幻藥「水晶」。

多名警方消息人士表示，調查人員相信是酒店內部有人向Liam提供毒品。有未經證實的報道指出，酒店進行了內部調查，並解僱了至少1名員工。

與Liam熟識的消息人士說，Liam Payne9月30日與女友凱特（Kate）及好友諾雷斯（Roger Nores）一同抵達阿根廷：「Liam的美國簽證即將到期，他必須離開美國才能續簽，所以他決定去布宜諾斯艾利斯看前隊友Niall Horan的演出，順便辦新的簽證。」

Liam Payne是英國天團One Direction前成員（GettyImages）

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消息人士表示，Liam之所以在阿根廷久待，是因為官員查到他曾多次因毒品和酒精問題進出康復中心：

他們要求他接受體檢，驗血、照X光，還要看精神科醫生。Liam Payne原本以為這趟行程只會持續幾天，但因為要做這麼多檢查，他最後被困在那裏。

消息人士指，Liam的女友周一先行飛回邁阿密（Miami）照顧兩人的愛犬，他則因為身無分文，信用卡也不能用，所以一直待在房間內：「所有檢查結果15日出爐，顯示他完全沒問題，他預約17日到大使館蓋簽證章，然後馬上就要離開阿根廷。」

然而到了16日約下午3時，酒店打電話給Liam的朋友諾雷斯，告訴他對方在大廳製造騷動。諾雷斯趕到現場後，將他帶回房間，接著自己出門辦事。

Liam後來又多次下到大堂，躺在梳化上用電腦，之後不知發生何事，他非常沮喪，在大堂內砸手提電腦。

有報道指，那是因為Liam收到一封神秘電郵所致，但消息人士表示，他們「不知道」是甚麼訊息讓Liam爆發：

他最後一次下來時，實際上是在酒店大堂昏倒，看起來像是抽搐了一下，必須由人攙扶著帶回房間。

消息人士說：

如果Liam Payne真的抽搐，酒店為甚麼不立即叫救護車？

消息人士也直疑酒店報警，擔心Liam跳樓的說法：「如果他們擔心他會跳樓，為甚麼不派人去陪他？為甚麼把他單獨留下？難道因為他是名人，他們就區別對待？也許他們擔心醜聞。」

消息人士說道：「如果Liam處於精神錯亂狀態，他不知道自己在做甚麼。他可能是想離開房間，誤以為陽台是房門出口，不小心摔下去的。」

消息人士質疑：

是誰提供他毒品的？為甚麼讓他一個人待在房間內？那真是愚蠢魯莽。把一個正經歷精神崩潰的人單獨留在開著陽台門的房間，就像是將一把上膛的槍交給他。

消息人士悲傷指：「Liam不必死的，他也不想死。他曾向我們保證過絕不會輕生，他一直很期待未來。如果當下酒店人員立即叫救護車，而不是把他帶回房間，把他一個人留在那裡，任由他陷入精神錯亂，他現在應該還和我們在一起。」

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