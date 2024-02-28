Macy's｜美國梅西百貨擬關閉150間分店　集中發展奢侈品銷售業務

美國梅西百貨（Macy's）2月27日宣布在未來三年關閉150間分店，佔總數超過五分一，並專注於發展奢侈品的零售業務。



《衛報》報道，梅西百貨預測今年的交易表現暗淡，因此決定在今年內關閉大約50間分店，而該公司在1月宣布削減3.5%人手，2350人受影響。除了關閉表現欠佳的分店，公司亦承諾優先投資約350間分店，同時擴充較細小的店舖。

梅西百貨新行政總裁斯普林（Tony Spring）表示，今次是公司「無畏的新一頁」，回應採取行動的訴求，它將挑戰現狀，以創造一個更現代的品牌。而作為重點的一部分，公司計劃新開15間走高檔路線的Bloomingdale分店，以及30間Blue Mercury化妝品專門店。

斯普林稱，公司正採取必要措施，透過改善購物體驗、相關貨品及引人注目的價格，與顧客重新建立關係。他強調，公司員工受未來的工作激勵，為公司增加市場佔有率、為股東創造一個可持續和有利潤的增長及價值。

美國的百貨業在疫情前已經面對網上零售市場的劇烈競爭，Neiman Marcus與JCPenney分別申請破產保護，而梅西百貨在2023年最後一個季度錄得7100萬美元虧損，總銷售量跌1.7%，高過華爾街分析師的預期，該公司早前拒絕專注於房地產的投資公司Arkhouse Management，與資產管理公司Brigade Capital Management合組財團的58億美元收購方案。