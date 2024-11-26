39外國人逃出緬甸詐騙中心越境到泰國　泰媒：因高薪工作廣告受騙

泰國警方說，來自東南亞和南亞多國的39名外國人，從緬甸的一個網絡詐騙中心越境逃往泰國。



法新社報道，泰國湄索縣警察局長佩查拉特（Pittayakorn Petcharat）星期一（11月25日）說，來自斯里蘭卡、尼泊爾、馬來西亞和俄羅斯的39名外國人從緬甸妙瓦底的網絡詐騙中心出逃，越境進入泰國北部邊境的達府。

湄索縣是達府的一個縣，位於泰緬邊境，與緬甸東南部的妙瓦底隔河相望。

出逃人員中有32人是斯里蘭卡公民，另有五名尼泊爾人、一名馬來西亞人，以及一名俄羅斯人。湄索縣安全部隊成員說，這些人是星期天（24日）夜間越境逃到泰國。

佩查拉特說，斯里蘭卡駐曼谷大使館獲悉情況後，已向泰國當局尋求幫助。移民官員正在努力確認人口販賣活動的可能受害者。

泰國當地媒體報道稱，這批人看到社交平台上打出的高薪工作招聘廣告，隨後前去工作，結果遭遇惡劣的工作條件。部份斯里蘭卡工人後來成功聯繫上大使館。

緬甸局勢動盪，軍政府在全國各地與多個少數民族武裝組織作戰。觀察人士稱，妙瓦底由與軍方結盟的民兵控制，毒品生產和網絡詐騙活動猖獗。據緬甸官方媒體報道，緬甸軍政府首腦和泰國軍方官員去年12月同意，共同剷除妙瓦底附近的網絡賭博和網絡詐騙。

與中國接壤的緬甸北部也曾是網絡詐騙中心的温牀。在民地武去年發起的大規模攻勢中，緬北許多詐騙園區被清洗，緬方向中國移交了4萬多名涉嫌詐騙人員。不過，緬甸媒體報道稱，一些逃過法網的詐騙組織頭目隨後在更靠南的泰緬邊境地區開設詐騙中心。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

