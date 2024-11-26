丹麥環球小姐TikTok唱Jay-Z歌曲　咪嘴講「N字」歧視用語惹批評

來自丹麥的Victoria Kjær Theilvig 11月16日獲環球小姐選美大賽（Miss Universe 2024）冠軍，然而僅僅幾天，就爆出她在社交平台上涉及種族歧視言論。



來自丹麥的2024年環球小姐得主（Victoria Kjaer Theilvig）在TikTok對口型演唱Jay-Z歌曲《Empire State of Mind》。（TikTok/ @victoriaakjaer）

《紐約郵報》11月26日報道，Victoria在TikTok上發布一段20秒的影片，演唱了饒舌歌手Jay-Z的歌曲《Empire State of Mind》，但唱到包含歧視黑人的n字頭詞語時，她就「夾口型」。

影片發出後在網上引發爭議，許多網民批評Victoria是種族歧視：「我不敢相信竟然目睹了這一切。」「嘿，這太瘋狂了。」「他們會取消她的冠軍頭銜。」

但也有人認為網民是矯枉過正：「你們都是些酸民，她不是說那個字，只是在微笑。」「白人女孩唱了黑人歌曲，卻被『覺醒』暴民噴種族歧視。她沒必要道歉。」

丹麥選手Victoria Kjær Theilvig在2024年11月16日獲得年度環球小姐冠軍後，在社交平台上載加冕後的相片。（Instagram@victoriaakjaerr）

目前環球小姐組織有回應報道。

Victoria Kjær Theilvig今年21歲，是一名專業舞者、企業家，她當晚接連從數個着裝比賽晉級，最後從逾120名佳麗中脫穎而出，贏得環球小姐選美大賽冠軍。