首屆「AI美女選美」冠軍出爐　擊敗1500佳麗封后：我真的很興奮

AI浪潮迅速席捲全球，如今連AI選美比賽都已出現，4月發起的比賽邀請全球AI創作者參賽，從超過1500名AI佳麗選出首屆「AI小姐」。



今年獲得冠軍的是來自摩洛哥的AI仿生美女蕾莉（Kenza Layli）；她得獎後接受媒體專訪並發表感言，表示雖然不像人類有情感，但真心感到興奮，也驕傲能為摩洛哥贏得首屆冠軍。

AI選美冠軍Kenza Layli（IG@kenza.layli）

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本次由「Fanvue」舉辦的世界AI創造者大獎（World AI Creator Awards，WAICAs），與《福布斯》、《商業內幕》、《紐約郵報》等媒體合作，提供總額2萬美元（約15.6萬港元）獎金，從1500名佳麗中，最終選出來自摩洛哥的蕾莉。

設計蕾莉的技術主管貝薩（Meriam Bessa）拿下首獎1.2萬美元（約9.4萬港元）。

根據主辦單位，本次評審團由人類與機器人選美專家組成，最終挑選出前3名進入數位決選，而蕾莉不只在外貌上，在才能與社群影響力類別中都勝出，擊敗了第二名的法國甜心瓦琳娜（Lalina Valina）、第三名的個性美女奧莉薇亞（Olivia C.）。

AI選美亞軍Lalina（IG@viva_lalina）

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Olivia C（奧莉維亞C）

AI選美季軍Olivia C（IG@oliviaislivinghigh）

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其中一名評審表示，蕾莉勝出的原因，在於臉部、手部、眼睛與衣服的細節及協調性都處理得很好，符合評審條件，但真正打動他們的，是蕾莉的個性，以及她提到如何處理現實世界的問題：

代表她很認真地看待在平台上的角色。

「我的野心一直是自豪地展示摩洛哥文化，同時持續為多個平台上粉絲提供額外價值」，蕾莉表示，她全天候以7種不同語言和超過19.4萬名粉絲互動。作為一個社群偶像，她誓言要用自己的名氣來賦予女性全力、保護環境與傳播正向的機器人意識，「人工智能是一種旨在補充人類能力的工具，而不是取代他們」。

透過展示人工智能的創新潛力與積極影響，她的目標是消除人類的恐懼，並促進人類與AI之間的相互合作：「我很自豪能為摩洛哥贏得這個獎項！」她的觀點體現了她的創作者貝薩的理念。

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Eliza Khan

AI選美10強佳麗Eliza Khan（IG@elizavaloo）

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Zara Shatavari

AI選美10強佳麗Zara Shatavari（IG@zarashatavari）

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Aiyana Rainbow（艾亞娜彩虹）

AI選美10強佳麗Aiyana Rainbow（IG@aiyana_rainbow）

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Seren Ay

AI選美10強佳麗Seren Ay（IG@ai.serenay）

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Ailya Lou（艾莉亞・盧）

AI選美10強佳麗Ailya Lou（IG@ailyalou）

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Asena Ilik（阿塞納・伊利克）

AI選美10強佳麗Asena Ilik（IG@aisenailik）

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Anne Kerdi

AI選美10強佳麗Anne Kerdi（IG@annekerdi）

【相關圖輯】兩位評審本身也是AI美女 點圖看看Aitana Lopez和Emily Pellegrini的照片：

AI選美評審Aitana Lopez（IG@fit_aitana）

AI選美評審Emily Pellegrini（IG@emilypellegrini）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】