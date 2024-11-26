會晤李顯龍　習近平：中國有信心保持經濟長期向好　高質量發展

中國國家主席習近平11月26日下午在北京釣魚台國賓館會見新加坡國務資政、前總理李顯龍。習近平談到當今世界正經歷百年未有之大變局，堅持團結合作、開放包容才是人間正道，又指中國有信心保持經濟長期向好。雙方還就中美關係、地區形勢等共同關心的重大問題交換意見。



央視新聞報道，習近平積極評價李顯龍擔任新加坡總理期間帶領新加坡取得顯著成就，並長期關心和支持中新合作。

他指今年是蘇州工業園區開發建設30周年，30年間，蘇州工業園區從「池塘窪地」變成「創新之城」，樹立兩國合作的生動樣板，也是新加坡深度參與中國改革開放的見證，中國堅持走符合自己國情的中國特色社會主義道路，已經開啟進一步全面加深改革、推進中國式現代化的新征程。

他稱中國將始終堅持集中精力辦好自己的事情，有信心保持經濟長期向好，實現高質量發展。他指歡迎新方繼續做對華合作的先行者，用好中新雙邊合作機制會議平台，高水平運營好重大合作項目，把握數碼化、綠色化發展機遇，續寫新時代中新合作新篇章。

習近平指當今世界正經歷百年未有之大變局，面對風險和挑戰，任何國家都不可能獨善其身，堅持團結合作、開放包容才是人間正道，中方願同新方一道，踐行真正的多邊主義，順應經濟全球化潮流，維護國際公平正義，抵制集團對立、分裂對抗，構建亞洲命運共同體。

報道引述李顯龍表示，去年3月他成功訪華，同習近平共同宣布將新中關係定位提升為全方位高質量的前瞻夥伴關係，兩國關係進一步加強，雙邊合作機制會議順利召開，產生很多務實成果。

↓ 李顯龍到訪蘇州 ↓

他指蘇州工業園區開發建設30年來，已經發展成為現代化城鎮，成為新中高質量合作的成功實踐和金字招牌，同時也向世界展現了中國不斷改革開放的姿態，中國已經找到成功的現代化發展道路，新方對中國的未來充滿信心，相信中國將保持發展繁榮，為世界的和平和發展作出更大貢獻。

他指新方將繼續致力於加深同中國的合作，積極參與中國式現代化進程，當前複雜國際形勢下，各國應該秉持長遠眼光，堅持多邊主義，致力於團結合作，共同應對風險挑戰，更好造福人民。

報道指，雙方還就中美關係、地區形勢等共同關心的重大問題交換意見。