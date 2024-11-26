波羅的海電纜被切斷丹麥稱正與中國談判　瑞典首相促商船配合調查

波羅的海2條電纜被切斷後，中國商船「伊鵬3號」（YiPeng 3）被列為可疑對象。丹麥11月25日表示，正就這艘船與中國進行談判。瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）則公開敦促「伊鵬3號」進入其領海，配合北歐國家調查電纜被破壞的事件。



丹麥外交部25日稱：「正在與參與處理此案的最相關國家進行對話，包括中國」。

克里斯特松稱，瑞典也與已與中國進行接觸，「我們希望該船（「伊鵬3號」）駛往瑞典水域，並且強調其目的不是『任何指控』 。瑞典只是希望這艘船進入瑞典領海，這樣我們就可以更容易合作，了解發生了什麼」。

連接瑞典哥特蘭島至立陶宛的Arelion電纜17日受損後，連接芬蘭赫爾辛基和德國港口羅斯托克的C-Lion1海底電纜在瑞典厄蘭島南部被切斷。根據船舶追蹤網站，「伊鵬3號」在電纜被切斷時駛過電纜，但未有任何跡象表明「伊鵬3號」與事件有關。