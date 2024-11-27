以色列黎巴嫩停火協議正式生效　一文看清4大要點

以色列與黎巴嫩達成停火協議，協議11月26日獲以色列安全內閣表決批准，以軍與真主黨（Hezbollah）在當地時間27日凌晨4時（香港時間27日10時）起停止衝突。本文整理出這次停火協議4大要點。



協議條款

目前停火協議只屬暫時性質，旨在停止以色列及真主黨之間的敵對行動60天。協議規定，雙方在停火期間不得互相攻擊，以軍將於2個月內逐步撤回以色列境內，真主黨則須把其部隊移至黎巴嫩利塔尼河（Litani river）以北。

作為協議一部份，數千名黎巴嫩軍隊和聯合國維和部隊將增派至該國南部。路透社27日報道，黎巴嫩軍方稱已準備好部署到該國南部，並要求邊境居民在以軍完全撤離前，暫時不要返回家園。

2024年11月27日，以黎停火協議生效後，一名男子在黎巴嫩Sidon市買麵包後，展現出笑容並舉起V字手勢。（Reuters）

誰負責監督協議？

黎巴嫩國會副議長Elias Bou Saab於26日告訴路透社，現存聯合國維和部隊、黎巴嫩軍方和以色列軍方之間的三方機制將擴大到包括美國和法國，並由美方領導該機構，以監督並確保停火協議能全面落實。

美國總統拜登（Joe Biden）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已發表聯合聲明，稱兩國國將共同努力，確保停火得到全面執行。

2024年6月8日，美國總統拜登（Joe Biden）在與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發表聯合聲明後，雙方在法國巴黎愛麗舍宮外握手。（Reuters）

從暫時邁向永久停火？

拜登26日在白宮發表講話時稱，暫時停火協議的目標是永久結束雙方對行動，並確保真主黨及相關殘餘勢力，不會再次威脅到以色列的安全。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）強調，以方保留完全的軍事行動自由，一旦發現真主黨有任何違規行為，以軍將作出強而有力的回應。

2024年11月27日，以黎停火協議生效後，一名男子在黎巴嫩Tyre市一座被以色列摧毀的建築廢墟旁，揮舞着黎巴嫩國旗。（Reuters）

對加沙衝突有何啟示？

法媒26日報道，美國官員表示，以黎停火協議可能成為推動達成加沙停火協議，並使以色列人質獲釋的一個墊腳石。

他表示隨着以黎達成停火協議，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）將認知到「真主黨已決定拋棄他們」，或能迫使哈馬斯更願意接受加沙停火協議。