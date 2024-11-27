拜登：以黎停火協議27日凌晨生效　美法將致力確保條款全面執行

以色列與黎巴嫩達成停火協議，以軍與真主黨（Hezbollah）將在當地11月27日凌晨4時起停止衝突。 美國總統拜登（Joe Biden）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11月26日發表聯合聲明，稱停火將為黎巴嫩回復平靜提供必要條件，法國和美國將共同努力，確保停火得到全面執行。



圖為2024年11月24日，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah），黎巴嫩首都貝魯特南郊竄起滾滾濃煙。（Reuters）

拜登26日在白宮發表講話，稱去年展開的加沙戰爭，引發了以軍與真主黨的衝突，這次由美國和法國斡旋的停火協議，既有助雙方暫時停止攻擊，也旨在推動永久結束敵對。但他強調，如果真主黨違反停火條款，以色列保留在黎巴嫩恢復行動的權利。拜登還透露，將在未來幾天與多個國家推動在加沙地區停火。

黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）表示，當日曾與拜登通電話，對美國斡旋達成的協議表示歡迎。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稍早時間發聲明稱，已準備好與黎巴嫩實施停火協議。他表示，停火期限取決於真主黨，但如果真主黨有任何違規行為，以軍將作出強而有力的回應。以色列安全內閣同日已批准該協議。