內塔尼亞胡：準備好與黎巴嫩實施停火協議　一旦真主黨違規將還擊

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月26日發表電視講話，稱已準備好與黎巴嫩實施停火協議。但他強調，一旦真主黨（Hezbollah）有任何違規行為，以軍將作出強而有力的回應。內塔尼亞胡表示，將在晚些時候向內閣全體提交協議。以色列媒體則稱，協議同日已獲安全內閣批准，預計將於27日生效。



路透社報道，美國總統拜登（Joe Biden）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）料將正式宣布停火。美國白宮表示，拜登將於當地27日下午，在白宮玫瑰園發表講話，然後離開華盛頓前往馬薩諸塞州（Massachusetts）度過感恩節假期。



圖為2024年10月30日，以色列對黎巴嫩貝卡谷地（Bekaa Valley）發動攻擊，煙霧和火焰升起。（Reuters）

內塔尼亞胡於講話中稱，以方將執行協議，並對任何違規行為作出強有力的回應。 在與美國的充分協調下，以色列保留完全的軍事行動自由。如果真主黨違反協議或試圖重新武裝，以軍將採取果斷打擊。

圖為2024年10月1日，伊朗對以色列發動大規模導彈攻擊，以色列鐵穹反導系統進行攔截。（REUTERS）

停火3大原因 包括集中對付伊朗

他補充說，尋求停火有3個原因：集中對付伊朗、補充耗盡的武器供應並讓軍隊休息，最後是要孤立哈馬斯 。他又稱，真主黨的力量已比之前削弱很多，令對方倒退了數十年，包括消滅該組織的最高領導人、摧毀了大部分火箭彈和導彈、壓制了數千名戰士，並摧毀部署以色列邊境附近多年的恐怖基礎設施。

以色列電視台Channel12報道，內塔尼亞胡當日主持安全內閣會議，經討論後同意協議。路透社報道，消息人士稱，協議要求以色列從黎巴嫩南部撤軍，並要求黎巴嫩派兵在該地區部署，真主黨則結束在利塔尼河（Litani River）以南的邊境地區駐紮。

圖為2024年11月20日，以色列與真主黨衝突持續，黎巴嫩南部希亞姆（Khiam）竄起滾滾濃煙。（Reuters）

黎巴嫩將向南部派兵至少5,000人

黎巴嫩外交部長哈比卜（Abdallah Bou Habib）表示，隨著以色列軍隊撤離，黎巴嫩軍隊將準備在南部部署至少5,000名士兵。此外，對於被以色列襲擊摧毀的基礎設施，美國料可在重建方面發揮作用。

但在內塔尼亞胡發布消息前數小時，以色列持續對人口稠密的貝魯特南郊空襲。據黎巴嫩衛生部稱，以軍在短短120秒內，以連串攻勢擊中該市20個目標，造成至少7人死亡、37人受傷。黎巴嫩衛生部表示，過去一年以來，以軍與真主黨的衝突造成黎巴嫩至少3,750人死亡，超過100萬人被迫離開家園。