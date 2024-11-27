以色列與真主黨達停戰協議後　哈馬斯稱準備好在加沙尋求停火

以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議後，哈馬斯（Hamas）高官11月27日表示，準備好在加沙尋求停火，並稱讚賞黎巴嫩真主黨（Hezbollah）有權利和以色列的停戰協議；同時譴責以色列阻礙加沙停戰。



路透社報道，哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）表示，該組織「讚賞」黎巴嫩有權達成保護其人民的協議，並希望該事件為達成加沙停火協議鋪平道路，以結束針對加沙人民的種族滅絕戰爭。

他還表示，哈馬斯願意就停戰達成協議，但遭到以色列的阻礙：「問題始終出在內塔尼亞胡（Netanyahu）身上，他總是逃避達成協議。」

2024年11月14日的歐國聯賽事中，以色列國家隊作客法國，看台上有球迷展示以色列國旗，上方也有球迷展示巴勒斯坦旗（Reuters）

據報道，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的心腹Sheikh在社交平台X上表示歡迎黎巴嫩停火決定，並呼籲國際社會向以色列施壓，以停止加沙地區與約旦河西岸的戰爭。

據法媒報道，哈馬斯通知埃及、卡塔爾和土耳其的調解員，稱其已準備好與以色列達成停火協議和交換人質。

2024年11月14日，加沙一座收容巴勒斯坦難民的學校遭到以色列襲擊，圖為巴勒斯坦難民事後在現場尋找生還者。（Reuters）

美國和以方官員曾表示，黎巴嫩停戰協議的達成，有望推動失去真主黨軍事援助的哈馬斯尋求和平。

27日的停戰協議規定，以色列及真主黨之間暫時停戰60天，以軍撤出黎巴嫩，同時黎巴嫩軍隊和聯合國維和部隊駐守該國南部。