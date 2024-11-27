以色列與真主黨達停戰協議後 哈馬斯稱準備好在加沙尋求停火
撰文：莊勁菲
出版：更新：
以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議後，哈馬斯（Hamas）高官11月27日表示，準備好在加沙尋求停火，並稱讚賞黎巴嫩真主黨（Hezbollah）有權利和以色列的停戰協議；同時譴責以色列阻礙加沙停戰。
路透社報道，哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）表示，該組織「讚賞」黎巴嫩有權達成保護其人民的協議，並希望該事件為達成加沙停火協議鋪平道路，以結束針對加沙人民的種族滅絕戰爭。
他還表示，哈馬斯願意就停戰達成協議，但遭到以色列的阻礙：「問題始終出在內塔尼亞胡（Netanyahu）身上，他總是逃避達成協議。」
據報道，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的心腹Sheikh在社交平台X上表示歡迎黎巴嫩停火決定，並呼籲國際社會向以色列施壓，以停止加沙地區與約旦河西岸的戰爭。
據法媒報道，哈馬斯通知埃及、卡塔爾和土耳其的調解員，稱其已準備好與以色列達成停火協議和交換人質。
美國和以方官員曾表示，黎巴嫩停戰協議的達成，有望推動失去真主黨軍事援助的哈馬斯尋求和平。
27日的停戰協議規定，以色列及真主黨之間暫時停戰60天，以軍撤出黎巴嫩，同時黎巴嫩軍隊和聯合國維和部隊駐守該國南部。
以色列黎巴嫩停火協議正式生效 一文看清4大要點涉殺害以色列拉比 阿聯酋3名疑犯被捕 伊朗否認涉案以色列駐約旦大使館附近槍擊案 3警受傷 槍手身亡內塔尼亞胡：準備好與黎巴嫩實施停火協議 一旦真主黨違規將還擊