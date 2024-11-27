瑞典促中國船配合調查電纜斷裂事件　北京：兩國溝通渠道暢通

位於北歐波羅的海兩條海底光纖通訊電纜11月17日先後斷裂，德國、立陶宛和瑞典啟動調查，因事發時有中國船隻駛過，三國與中國展開交涉，希望涉事船隻配合調查。中國外交部發言人毛寧11月27日表示，兩國溝通渠道暢通，中方一貫支持依據國際法同各國共同維護國際海纜等基礎設施的安全。



2015年10月15日，芬蘭赫爾辛基，圖為當時船隻正鋪設海底電纜。（Reuters）

涉事中國商船「伊鵬3號」（YiPeng 3）被列為可疑對象，路透社27日指，來自多個國家的西方情報官員表示，相信中國船隻切斷這兩條電纜，其中美國官員認為事件是意外發生，但其他官員則指，不排除有蓄意破壞的可能性。

「伊鵬3號」現處於丹麥海上專屬經濟區內的國際海域中，受丹麥當局監視。瑞典要求該船隻返回瑞典水域協助調查，首相克里斯特松（Ulf Kristersson）強調其目的不是「任何指控」，希望通過合作了解事發原因。

毛寧表示，中方同瑞典等相關方的溝通渠道是暢通的，並說：「我願重申，中方一貫支持依據國際法同各國共同維護國際海纜等基礎設施的安全。」

2024年11月20日，丹麥Grenaa，圖為目前停泊在丹麥附近海域。（Reuters）

根據船舶追蹤網站，「伊鵬3號」在電纜被切斷時駛過電纜，但未有任何迹象表明「伊鵬3號」與事件有關。被切斷兩條海底電纜，一條連結芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）與德國羅斯托克（Rostock)，另一條連結瑞典哥特蘭島與立陶宛的Arelion。