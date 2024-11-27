指緬甸軍首腦敏昂萊迫害羅興亞人　國際刑事法院檢察官申請逮捕令

國際刑事法院檢察官申請對緬甸軍政府領導人敏昂萊發出逮捕令，指他犯下反人類罪，迫害少數民族羅興亞人。



路透社報道，國際刑事法院（ICC）檢察官辦公室星期三（11月27日）發聲明說，他們是在廣泛、獨立和公正的調查後，尋求法院簽發逮捕令。

聲明也說，檢察官接下來將申請更多逮捕令。

目前，由三名法官組成的小組將決定是否同意有「合理理由」相信敏昂萊對緬甸驅逐和迫害羅興亞人負有刑事責任。一般需要約三個月時間來決定是否簽發逮捕令。

圖為緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）2021年3月27日在內比都主持閱兵典禮。（Reuters）

緬甸不是國際刑事法院成員國，但國際刑事法院法官在早前的裁決中指出，法院對涉嫌在孟加拉的跨境犯罪擁有管轄權，檢察官可對此展開正式調查。孟加拉是國際刑事法院成員國。

緬甸軍政府發言人沒有對此作出回應。

2017年，緬甸武裝部隊發起軍事行動，迫使至少73萬名羅興亞人逃到鄰國孟加拉。在那之後，仍有約60萬名羅興亞人生活在緬甸的若開邦。

緬軍政府2021年發動政變後，持續與不同地區的少數民族地方武裝組織發生衝突，其中一個交戰地是若開邦。數以萬計的羅興亞人被迫逃難到鄰國孟加拉和泰國等，緬軍也強徵羅興亞人與若開軍戰鬥。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

