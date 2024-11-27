默克爾回憶錄談中美俄領袖　重提普京愛遲到與特朗普拒握手

德國前總理默克爾（Angela Merkel）推出回憶錄《自由》（Freedom），她在書中談及多位國家領袖，包括俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、美國當選總統特朗普、美國前總統奧巴馬等，她並重提到普京愛遲到與特朗普拒握手的事件，分別指普京不尊重他人，及指特朗普在鏡頭前後不一。



默克爾在書內形容普京「永遠隨時準備不尊重他人」，尤其會透過遲到這麼做，「他最大的快樂可能是美國總統（意指奧巴馬）必須等待他。」

圖為2024年10月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會與記者會面。（RU Host Photo Agency via REUTERS）

她又指2014年時普京向她說謊，否認入侵克里米亞半島、佔領政府大樓的人是俄軍，她指「第二天我打電話問普京…… 他否認了。」

默克爾也在書中談到習近平，包括指「中國曾經是世界的經濟和文化中心。在習近平觀點中，中國現在應該恢復到歷史常態。」

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問，出席巴西總統盧拉（Lula da Silva）的歡迎儀式。（Reuters）

讚奧巴馬：能與他好好合作

對於美國前總統奧巴馬、另一前總統特朗普，她給予相當不一樣的評價，她形容奧巴馬是能夠與她好好合作的人，據《德國之聲》報道，默克爾在書中似乎也接受奧巴馬的說法，即他對美國國家安全局（NSA）監聽默克爾手機一事不知情。

默克爾也談到2017年決定是否競選連任時，奧巴馬是她尋求建議的其中一個對象。

圖為10月10日，美國前總統奧巴馬現身賓夕法尼亞州匹茲堡市（Pittsburgh）出席拉票活動（Reuters）

默克爾指特朗普鏡頭前後不一

對於特朗普，默克爾則談到2017年對方拒絕握手的事件，她指特朗普在鏡頭前、鏡頭後表現不一，在公開鏡頭下他拒絕握手，又批評默克爾讓德國接收太多難民毀了國家，並指責德國國防開支太少。

默克爾稱特朗普表現得「好像德國欠了他與美國什麼似的」，也對尋求共識或尋找解決方案沒有興趣，但在鏡頭下的閉門會晤期間，他則會恰當地向她打招呼，並且顯得「想喜歡與他交談的任何人」。